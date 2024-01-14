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Kar kalınlığı 2 metreyi aştı: Bin 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Kar kalınlığı 2 metreyi aştı: Bin 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bin 144 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. Van'da 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
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Van'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu, yaşamı olumsuz etkiledi.Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 671 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.Karla mücadele ekipleri, mahalle yolları, ana arterler ve sokaklarda 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentin bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı.Belediye ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yollarda ve kaldırımlarda biriken karı iş makineleriyle başka bölgelere taşıdı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar, duraklar karla kaplandı.HakkariKentte 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.Yüksekova ilçesinde esnaf Baran Albayrak, iş yerinin önünde kardan araç heykeli yaptı.Albayrak, "Bunu yapmak iki saatimi aldı. Heykeli gören öğrenciler fotoğraf çekmeye geldi." dedi.MuşMuş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kapanan 114 köy yolunun 104'ünü açtıklarını belirtti.Kapalı 10 köy yolunu açmak için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı.BitlisBitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 165 köy yolunun kapandığını belirtti.Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezi ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.Bazı vatandaşlar, araçların üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.
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kar, hakkari, van, soğuk hava
kar, hakkari, van, soğuk hava

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı: Bin 144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

10:31 14.01.2024 (güncellendi: 10:54 14.01.2024)
© AA / Erciş BelediyesiVan'da kar yağışı
Van'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AA / Erciş Belediyesi
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bin 144 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. Van'da 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı Hakkari'de yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı.
Van'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 671 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.
Karla mücadele ekipleri, mahalle yolları, ana arterler ve sokaklarda 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentin bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı.
Belediye ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yollarda ve kaldırımlarda biriken karı iş makineleriyle başka bölgelere taşıdı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.
Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar, duraklar karla kaplandı.

Hakkari

Kentte 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.
İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.
Yüksekova ilçesinde esnaf Baran Albayrak, iş yerinin önünde kardan araç heykeli yaptı.
Albayrak, "Bunu yapmak iki saatimi aldı. Heykeli gören öğrenciler fotoğraf çekmeye geldi." dedi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kapanan 114 köy yolunun 104'ünü açtıklarını belirtti.
Kapalı 10 köy yolunu açmak için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.
Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 165 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.
Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezi ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.
Bazı vatandaşlar, araçların üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son durumu paylaştı
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