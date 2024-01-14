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Kar 1 metreyi geçti: Hayvanlar ahırlara kardan tünelle ulaştı
Kar 1 metreyi geçti: Hayvanlar ahırlara kardan tünelle ulaştı
Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı hayvanlar, sahiplerinin oluşturduğu kar tünelinden geçip beslenebiliyor. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T17:23+0300
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bahçesaray
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van büyükşehir belediyesi
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Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediye, Edremit Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 671 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.'Vatandaşlar hayvanlarını açtıkları tünelden geçirerek besliyor'Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu. İlçeye bağlı Arvas Mahallesi muhtarı Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunları açtığı kar tünelinden dışarı çıkarıp besledi. Muhtar Arvas, "Kar yağışı sunada devam ediyor. Öyle bir yağmış ki ancak açtığınız tünelle hayvanlarımızı dışarı çıkarıp ot ve yem verebildik" dedi.
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van, bahçeşehir, bahçesaray, kar, van büyükşehir belediyesi, hayvan

Kar 1 metreyi geçti: Hayvanlar ahırlara kardan tünelle ulaştı

17:23 14.01.2024
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı hayvanlar, sahiplerinin oluşturduğu kar tünelinden geçip beslenebiliyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediye, Edremit Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 671 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'Vatandaşlar hayvanlarını açtıkları tünelden geçirerek besliyor'

Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.
İlçeye bağlı Arvas Mahallesi muhtarı Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunları açtığı kar tünelinden dışarı çıkarıp besledi.
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
1/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
2/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
3/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
4/4
© İHA / AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarını açtıkları tünel sayesinde ahırdan çıkarıp ot ve yem veriyor.
Muhtar Arvas, "Kar yağışı sunada devam ediyor. Öyle bir yağmış ki ancak açtığınız tünelle hayvanlarımızı dışarı çıkarıp ot ve yem verebildik" dedi.
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