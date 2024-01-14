https://sputniknews.com.tr/20240114/kar-1-metreyi-gecti-hayvanlar-ahirlara-kardan-tunelle-ulasti-1079636324.html

Kar 1 metreyi geçti: Hayvanlar ahırlara kardan tünelle ulaştı

Kar 1 metreyi geçti: Hayvanlar ahırlara kardan tünelle ulaştı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı hayvanlar, sahiplerinin oluşturduğu kar tünelinden geçip beslenebiliyor. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T17:23+0300

2024-01-14T17:23+0300

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yaşam

van

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bahçesaray

kar

van büyükşehir belediyesi

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Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediye, Edremit Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 671 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.'Vatandaşlar hayvanlarını açtıkları tünelden geçirerek besliyor'Kar yağışının en etkili olduğu Van'ın Bahçesaray ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu. İlçeye bağlı Arvas Mahallesi muhtarı Hidayet Arvas, kar altındaki ahırda bulunan koyunları açtığı kar tünelinden dışarı çıkarıp besledi. Muhtar Arvas, "Kar yağışı sunada devam ediyor. Öyle bir yağmış ki ancak açtığınız tünelle hayvanlarımızı dışarı çıkarıp ot ve yem verebildik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240114/kar-kalinligi-2-metreyi-asti-bin-144-yerlesim-birimine-ulasim-saglanamiyor-1079617264.html

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