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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/iran-cumhurbaskani-tum-insanligin-israilin-yargilandigi-mahkemeden-beklentisi-adalettir-1079626991.html
İran Cumhurbaşkanı: Tüm insanlığın İsrail'in yargılandığı mahkemeden beklentisi adalettir
İran Cumhurbaşkanı: Tüm insanlığın İsrail'in yargılandığı mahkemeden beklentisi adalettir
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davada mahkeme heyetine... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T14:54+0300
2024-01-14T14:54+0300
israil- filistin çatışması
iran
ibrahim reisi
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
soykırım
güney afrika
uluslararası adalet divanı
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Tahran'da düzenlenen Gazze konferansında konuşan Reisi, "ABD ve Siyonist rejim bu mahkemeyi etkilemeye çalışıyor. Mahkeme hakimlerini, Allah'a, beşeri vicdana ve tarihe karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyorum. Tüm insanlığın mahkemeden beklentisi adaletle karar vermeleridir" dedi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplulukların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesini eleştiren Reisi, "Bu korkunç cinayete rağmen, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kurumlar, ABD ve Batı'nın baskısı nedeniyle etkinliğini yitirmiştir" ifadelerini kullandı.Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı ‘soykırım davası’Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/disisleri-bakanligindan-israile-tepki-1079587234.html
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iran, ibrahim reisi, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, güney afrika, uluslararası adalet divanı
iran, ibrahim reisi, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, güney afrika, uluslararası adalet divanı

İran Cumhurbaşkanı: Tüm insanlığın İsrail'in yargılandığı mahkemeden beklentisi adalettir

14:54 14.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davada mahkeme heyetine, adaletle karar vermeleri çağrısında bulundu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Tahran'da düzenlenen Gazze konferansında konuşan Reisi, "ABD ve Siyonist rejim bu mahkemeyi etkilemeye çalışıyor. Mahkeme hakimlerini, Allah'a, beşeri vicdana ve tarihe karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyorum. Tüm insanlığın mahkemeden beklentisi adaletle karar vermeleridir" dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplulukların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesini eleştiren Reisi, "Bu korkunç cinayete rağmen, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kurumlar, ABD ve Batı'nın baskısı nedeniyle etkinliğini yitirmiştir" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı ‘soykırım davası’

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.
Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.
Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.
Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.
Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki felaketin nedeni İsrail'in ahlaki ilkeleri yok sayan eylemleridir
12 Ocak, 19:56
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