https://sputniknews.com.tr/20240114/guney-kore-duyurdu-japonya-ve-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1079616126.html

Kuzey Kore'den 2024 yılında ilk balistik füze denemesi

Kuzey Kore'den 2024 yılında ilk balistik füze denemesi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T09:50+0300

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 14.58'de Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı belirtildi.Açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılında denediği ilk balistik füze olduğu vurgulandı.Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisi de füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masasında, füzenin düştüğü bölgede olası hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini duyurdu.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.Kuzey Kore en son, geçen yıl 17 Aralık'ta kısa menzilli balistik füze ve 18 Aralık'ta kıtalar arası balistik füze Hwasong-18 denemeleri yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240105/kuzey-kore-guney-korenin-adalarina-zarar-vermedik-1079357747.html

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