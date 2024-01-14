https://sputniknews.com.tr/20240114/fransiz-milletvekili-israil-sporculari-2024-olimpiyatlarina-ulkesiz-bir-sekilde-katilmali--1079632364.html

Fransız milletvekili: İsrail sporcuları 2024 Olimpiyatları'na 'ülkesiz' bir şekilde katılmalı

Fransız milletvekili: İsrail sporcuları 2024 Olimpiyatları'na 'ülkesiz' bir şekilde katılmalı

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Aymeric Caron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bu ülkeden sporcuların 2024 Paris... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T16:49+0300

2024-01-14T16:49+0300

2024-01-14T16:49+0300

israil- filistin çatışması

paris

fransa

2024 paris olimpiyatları

israil

gazze

filistin

soykırım

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Caron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Paris kentinden milletvekili seçildiğini hatırlatarak "IOC'den (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) daha önce bazı ülkeleri cezalandırmayı seçtiği gibi, ordusu 3 aydır Gazze'de ciddi savaş suçları işlediği için İsrail'i de cezalandırmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.Bu konuda komite tarafından çifte standart uygulanması halinde insanların buna anlam veremeyeceğinin altını çizen Caron, "Fransız diplomasisi, İsrail'in bayrağının ve milli marşının bu Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmasına izin verilmemesi için IOC'ye baskı yapmalıdır." ifadelerine yer verdi.Caron, Mediapart sitesinin blog sayfasında konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda da daha önce IOC'nin Güney Afrika'da apartheid döneminde bu ülkeyi olimpiyatlardan men ettiğini, Rus ve Belaruslu sporcuların da Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na 'tarafsız sporcu' statüsünde katılabileceğini duyurduğunu hatırlattı.Fransız milletvekili, şunları kaydetti:İsrail'in Gazze'de 3 aydır devam eden saldırılarını "İsrail ordusunun bir halkı yok etme girişimi" olarak değerlendiren Caron, 3 ayda neredeyse bölge halkının tamamının yerinden edildiğine dikkati çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230126/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-rus-ve-belaruslu-sporcularin-paris-2024e-katilimina-yesil-isik-1066204433.html

paris

fransa

israil

gazze

filistin

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paris, fransa, 2024 paris olimpiyatları, israil, gazze, filistin, soykırım