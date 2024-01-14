https://sputniknews.com.tr/20240114/fransadan-statuko-vurgusu-tek-cin-politikasi-dogrultusunda-diyalogun-gelismesini-destekliyoruz-1079624682.html
Fransa'dan statüko vurgusu: 'Tek Çin politikası' doğrultusunda diyalogun gelişmesini destekliyoruz
Fransa'dan statüko vurgusu: 'Tek Çin politikası' doğrultusunda diyalogun gelişmesini destekliyoruz
Fransa Dışişleri Bakanlığı, adadaki seçimlerin ardından Çin ve Tayvan arasında diyaloğun yeniden başlamasını umduğunu ifade etti ve tarafların statükoya saygı... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T13:35+0300
2024-01-14T13:35+0300
2024-01-14T13:35+0300
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tayvan
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tek çin politikası
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Bağımsızlık yanlısı Tayvan Demokratik İlerleme Partisi lideri Lai Qingde, Cumartesi günü adanın başkanlık seçimleri kazandı. Merkez Seçim Komisyonu'na göre seçime katılım oranı yüzde 69.8 oldu. Adanın Merkez Seçim Komisyonu, seçmenlerin yüzde 40.05'inin oylarını Lai Tsingde için kullandığını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise seçimler için şu yorumu yaptı: Tayvan'ın 'özellikle ekonomi, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında' Avrupa ve Fransa'nın önemli bir ortağının da olduğu belirtilen mesajda ayrıca "Tek Çin politikamızı onurlandırma ruhuyla seçimden sonra ada ile bağların güçlenmeye devam edeceğini umuyoruz" da dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanin-yeni-baskani-cin-ile-saygi-ve-esitlik-temelinde-diyalog-kurmaya-istekliyim-1079608026.html
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emmanuel macron, fransa, tayvan, çin, tek çin politikası
emmanuel macron, fransa, tayvan, çin, tek çin politikası
Fransa'dan statüko vurgusu: 'Tek Çin politikası' doğrultusunda diyalogun gelişmesini destekliyoruz
Fransa Dışişleri Bakanlığı, adadaki seçimlerin ardından Çin ve Tayvan arasında diyaloğun yeniden başlamasını umduğunu ifade etti ve tarafların statükoya saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı.
Bağımsızlık yanlısı Tayvan Demokratik İlerleme Partisi lideri Lai Qingde, Cumartesi günü adanın başkanlık seçimleri kazandı. Merkez Seçim Komisyonu'na göre seçime katılım oranı yüzde 69.8 oldu.
Adanın Merkez Seçim Komisyonu, seçmenlerin yüzde 40.05'inin oylarını Lai Tsingde için kullandığını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise seçimler için şu yorumu yaptı:
"Bu demokratik sürece katılan tüm seçmenlere ve adaylara tebriklerimizi gönderiyoruz. Dışişleri Bakanlığı bir bildiriyle Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, tüm tarafları statükoya saygı göstermeye çağırıyor ve Boğaz'ın iki yakası arasında diyaloğun yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz"
Tayvan'ın 'özellikle ekonomi, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında' Avrupa ve Fransa'nın önemli bir ortağının da olduğu belirtilen mesajda ayrıca "Tek Çin politikamızı onurlandırma ruhuyla seçimden sonra ada ile bağların güçlenmeye devam edeceğini umuyoruz" da dendi.