https://sputniknews.com.tr/20240114/fransadan-statuko-vurgusu-tek-cin-politikasi-dogrultusunda-diyalogun-gelismesini-destekliyoruz-1079624682.html

Fransa'dan statüko vurgusu: 'Tek Çin politikası' doğrultusunda diyalogun gelişmesini destekliyoruz

Fransa'dan statüko vurgusu: 'Tek Çin politikası' doğrultusunda diyalogun gelişmesini destekliyoruz

Fransa Dışişleri Bakanlığı, adadaki seçimlerin ardından Çin ve Tayvan arasında diyaloğun yeniden başlamasını umduğunu ifade etti ve tarafların statükoya saygı... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T13:35+0300

2024-01-14T13:35+0300

2024-01-14T13:35+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

tayvan

çin

tek çin politikası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075507661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfb7da055efcc2649e9df3eafe72f887.jpg

Bağımsızlık yanlısı Tayvan Demokratik İlerleme Partisi lideri Lai Qingde, Cumartesi günü adanın başkanlık seçimleri kazandı. Merkez Seçim Komisyonu'na göre seçime katılım oranı yüzde 69.8 oldu. Adanın Merkez Seçim Komisyonu, seçmenlerin yüzde 40.05'inin oylarını Lai Tsingde için kullandığını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise seçimler için şu yorumu yaptı: Tayvan'ın 'özellikle ekonomi, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında' Avrupa ve Fransa'nın önemli bir ortağının da olduğu belirtilen mesajda ayrıca "Tek Çin politikamızı onurlandırma ruhuyla seçimden sonra ada ile bağların güçlenmeye devam edeceğini umuyoruz" da dendi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanin-yeni-baskani-cin-ile-saygi-ve-esitlik-temelinde-diyalog-kurmaya-istekliyim-1079608026.html

fransa

tayvan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, fransa, tayvan, çin, tek çin politikası