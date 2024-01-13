https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanin-yeni-baskani-cin-ile-saygi-ve-esitlik-temelinde-diyalog-kurmaya-istekliyim-1079608026.html

Tayvan Başkanı: Çin ile saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekliyim

Tayvan Başkanı: Çin ile saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekliyim

Destekçilerinin önünde yaptığı mitingde Lai Ching-te, Çin yetkilileriyle saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekli olduğunu dile getirdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T16:38+0300

2024-01-13T16:38+0300

2024-01-13T16:48+0300

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Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı Lai Ching-te seçim zaferini ilan ettiği konuşmasında Tayvan Boğazında barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.Destekçilerinin önünde yaptığı konuşmada Lai Ching-te, şu açıklamalarda bulundu:Lai Ching-te ayrıca çatışma yerine diyaloğu kullanmayı ve Pekin ile değişim ve işbirliğini güvenle teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Lai Ching-te, Çin yetkilileriyle saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekli olduğunu söylerek konuşmasında şu sözleri kaydetti: 'Pekin'i boğazdaki 'yeni durumu' tanımaya çağırıyoruz'Lai Ching-te, Çin ana karası yetkililerini Tayvan Boğazı'ndaki yeni durumu tanımaya çağırdı.Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lai Ching-te, ayrıca 'küresel barış ve istikrarın Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara bağlı olduğunu' belirterek "Bu nedenle, Çin'in de sorumluluk taşıdığı için durumun farkında olmasını umuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-bagimsizlik-yanlisi-parti-secimi-kazandi-ilk-aciklamasi-cine-karsi-oldu-1079607101.html

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