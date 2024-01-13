https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanin-yeni-baskani-cin-ile-saygi-ve-esitlik-temelinde-diyalog-kurmaya-istekliyim-1079608026.html
Tayvan Başkanı: Çin ile saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekliyim
Tayvan Başkanı: Çin ile saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekliyim
Destekçilerinin önünde yaptığı mitingde Lai Ching-te, Çin yetkilileriyle saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekli olduğunu dile getirdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T16:38+0300
2024-01-13T16:38+0300
2024-01-13T16:48+0300
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Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı Lai Ching-te seçim zaferini ilan ettiği konuşmasında Tayvan Boğazında barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.Destekçilerinin önünde yaptığı konuşmada Lai Ching-te, şu açıklamalarda bulundu:Lai Ching-te ayrıca çatışma yerine diyaloğu kullanmayı ve Pekin ile değişim ve işbirliğini güvenle teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Lai Ching-te, Çin yetkilileriyle saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekli olduğunu söylerek konuşmasında şu sözleri kaydetti: 'Pekin'i boğazdaki 'yeni durumu' tanımaya çağırıyoruz'Lai Ching-te, Çin ana karası yetkililerini Tayvan Boğazı'ndaki yeni durumu tanımaya çağırdı.Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lai Ching-te, ayrıca 'küresel barış ve istikrarın Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara bağlı olduğunu' belirterek "Bu nedenle, Çin'in de sorumluluk taşıdığı için durumun farkında olmasını umuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-bagimsizlik-yanlisi-parti-secimi-kazandi-ilk-aciklamasi-cine-karsi-oldu-1079607101.html
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tayvan, seçim, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan boğazı, tsai ing-wen
tayvan, seçim, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan boğazı, tsai ing-wen
Tayvan Başkanı: Çin ile saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekliyim
16:38 13.01.2024 (güncellendi: 16:48 13.01.2024)
Destekçilerinin önünde yaptığı mitingde Lai Ching-te, Çin yetkilileriyle saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekli olduğunu dile getirdi.
Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Genel Başkanı Lai Ching-te seçim zaferini ilan ettiği konuşmasında Tayvan Boğazında barış, istikrar ve statükoyu koruma sözü verdi.
Destekçilerinin önünde yaptığı konuşmada Lai Ching-te, şu açıklamalarda bulundu:
Başkan olarak Tayvan Boğazında barış ve istikrarı korumak gibi önemli bir sorumluluğum var. Demokratik ve özgür anayasal düzenimize uygun hareket edeceğim, onur ve eşitlik ilkelerine uygun olarak Boğaz'ın her iki tarafındaki statükoyu koruyacağım.
Lai Ching-te ayrıca çatışma yerine diyaloğu kullanmayı ve Pekin ile değişim ve işbirliğini güvenle teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Lai Ching-te, Çin yetkilileriyle saygı ve eşitlik temelinde diyalog kurmaya istekli olduğunu söylerek konuşmasında şu sözleri kaydetti:
İki taraf arasında karşılıklı saygı ve eşitlik çerçevesinde Tayvan, Çin ile diyalog kurmaya isteklidir. Barışçıl ve müreffeh bir ortam yaratmak için Tayvan Boğazının her iki tarafındaki insanların yararına diyalog ve işbirliği yapmak istiyoruz.
'Pekin'i boğazdaki 'yeni durumu' tanımaya çağırıyoruz'
Lai Ching-te, Çin ana karası yetkililerini Tayvan Boğazı'ndaki yeni durumu tanımaya çağırdı.
Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Eski Başkan Tsai Ing-wen geçtiğimiz sekiz yıl boyunca birçok kez iyi niyet gösterdi. Ancak Çin vermesi gereken yanıtı vermedi. Bu nedenle, gelecekte Çin'in yeni durumu kabul etmesini ve boğazın her iki tarafına da sadece barışın fayda sağlayacağını anlamasını umuyoruz.
Lai Ching-te, ayrıca 'küresel barış ve istikrarın Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara bağlı olduğunu' belirterek "Bu nedenle, Çin'in de sorumluluk taşıdığı için durumun farkında olmasını umuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.