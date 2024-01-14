https://sputniknews.com.tr/20240114/dogu-perincek-devlet-ve-hukumet-terore-karsi-mucadelede-zaaf-icindedir-1079644414.html

Doğu Perinçek: Devlet ve hükümet, teröre karşı mücadelede zaaf içindedir

Doğu Perinçek: Devlet ve hükümet, teröre karşı mücadelede zaaf içindedir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Devlet ve hükümet, teröre karşı mücadelede zaaf içindedir. Öncelikle bu zaaf ortadan kaldırılmalıdır." dedi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T22:19+0300

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türkiye

doğu perinçek

vatan partisi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son terör saldırılarının eski terör eylemlerinin devamı olmadığını savundu.Yeni bir durum bulunduğunu ileri süren Perinçek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terörüne karşı bundan sonra hava sahasının ABD tarafından kapatılmış olduğu koşullarda mücadele edecektir. İHA ve SİHA'larımız, teröre karşı mücadelede ABD'nin F-16'larından ve füzelerinden gelen tehditlerle karşı karşıyadır. Geldiğimiz noktada ABD'nin kendi kuvvetlerini de cepheye sürmekte olduğu görülüyor" diye konuştu.Doğu Perinçek, "teröre karşı mücadelenin, Mehmetçiğe havale edildiğini" ifade ederek, "Hükümet, Anayasa Mahkemesi ve Meclis; ABD ve İsrail tehdidine karşı dik duramadıkları için teröre karşı mücadelenin gereklerini yapmıyor. Devlet ve hükümet, teröre karşı mücadelede zaaf içindedir. Öncelikle bu zaaf ortadan kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.'Suriye, Irak, İran ve Rusya ile derhal silahlı işbirliğine gidilmeli'Teröre karşı kesin çözümün "topyekun mücadele" olduğunu söyleyen Perinçek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suriyede-operasyon-23-hedef-imha-edildi-1079641234.html

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doğu perinçek, vatan partisi, pkk, abd, abd, rusya, suriye, iran, irak, irak