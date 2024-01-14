https://sputniknews.com.tr/20240114/denizbanktan-yuksek-karli-gizli-fon-adiyla-bilinen-dolandiricilik-davasina-iliskin-aciklama-1079645457.html

DenizBank'tan 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin açıklama

DenizBank'tan 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin açıklama

DenizBank, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin bir TV kanalında açıklamalarda bulunan avukat Rezan Epözdemir... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T22:59+0300

2024-01-14T22:59+0300

2024-01-14T22:59+0300

türkiye

denizbank

denizbank

rezan epözdemir

fon

dava

dolandırıcılık

hakan ateş

whatsapp

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DenizBank'tan, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin açıklama yapıldı.Bankadan yapılan açıklamada, dün bir televizyon kanalına canlı yayın konuğu olarak katılan Rezan Epözdemir'in asılsız beyanlarda bulunduğu ve saptırılmış bilgiler verdiği belirtilerek, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de adını geçirmek suretiyle, kurum ve yöneticilerin itibarına kasıtlı şekilde zarar verme amacı güden açıklamalar dolayısıyla bilgilendirme ihtiyacı doğduğu kaydedildi.Dava kapsamında, 12 Ocak'ta gerçekleşen duruşmada dosyaya giren bilirkişi raporundaki WhatsApp yazışmalarında bahsedilen ve Fransa Megeve'ye kayağa gittikleri belirtilen kişinin Hakan Ateş olmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin tutuklu Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Yılmaz'ın kardeşleri olduğu bildirildi.Tutuklu Seçil Erzan'ın yazışmalarda bahsedilen kişinin DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş olmadığını belirttiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden bir eylem'Açıklamada, Hakan Ateş ve beraberindekilerin Palandöken tarihine ilişkin haber ve görsellerin o dönemdeki gazete ve dergilerde mevcut olduğu kaydedilerek, "2021 yılında çekilen bir fotoğrafın, Ocak 2023'te çekilmiş gibi sunulması gerek mahkemeyi gerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik, etik kuralları hiçe sayan bir davranış olduğu gibi, Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil eden bir eylemdir" denildi.Söz konusu televizyon kanalına tekzip gönderildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231202/denizbanktan-yuksek-karli-gizli-fon-adiyla-bilinen-dolandiricilik-davasina-iliskin-aciklama-1078014844.html

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denizbank, denizbank, rezan epözdemir, fon, dava, dolandırıcılık, hakan ateş, whatsapp