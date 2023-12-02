https://sputniknews.com.tr/20231202/denizbanktan-yuksek-karli-gizli-fon-adiyla-bilinen-dolandiricilik-davasina-iliskin-aciklama-1078014844.html

DenizBank'tan 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin açıklama

DenizBank'tan 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin açıklama

DenizBank'ın kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen davaya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk günden beri vurguladığımız üzere, saadet zincirine... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T17:52+0300

2023-12-02T17:52+0300

2023-12-02T18:31+0300

türkiye

denizbank

denizbank

seçil erzan

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DenizBank, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan kamera kayıtlarına yönelik açıklama yaptı.Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 1 Aralık tarihinde kısmen yayınlanan ve tamamı gösterilmeyen görüntüleri, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla dikkatinize sunuyoruz" denildi.Bankanın teftiş kurulunca hazırlanıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) iletilen raporun ekinde yer alan delil amaçlı kamera kayıtlarının dün akşam kısmen yayınlandığı, olay örgüsünü bozacak şekilde ekranlara yansıtıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bankanın 28 Kasım'da "20 Soru 20 Yanıt" başlığıyla yaptığı açıklamanın 17. maddesine atıfta bulunulan açıklamada, nakit olarak müşterinin zilyetliğine geçmiş ve banka dışına çıkarılmış bir para üzerinde bankanın hiçbir sorumluluğunun olmadığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verldi:Yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aaralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın paralarla birlikte banka içinde görüntüleri dün ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231201/secil-erzan-ile-arda-turanin-yeni-yazismalari-ortaya-cikti-1077996976.html

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