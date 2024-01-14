https://sputniknews.com.tr/20240114/cizre-devlet-hastanesine-46-ambulans-giris-yapti-iddiasina-dmmden-aciklama-1079615489.html

'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına DMM'den açıklama

'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T00:41+0300

2024-01-14T00:41+0300

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türkiye

cizre

fahrettin koca

morg

ambulans

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

dezenformasyon yasası

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklama ise şöyle: Fahrettin Koca'dan açıklamaSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/chpli-milletvekili-trafik-kazasi-gecirdi-1079614954.html

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cizre, fahrettin koca, morg, ambulans, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası