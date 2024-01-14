https://sputniknews.com.tr/20240114/cizre-devlet-hastanesine-46-ambulans-giris-yapti-iddiasina-dmmden-aciklama-1079615489.html
'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına DMM'den açıklama
'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına DMM'den açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T00:41+0300
2024-01-14T00:41+0300
2024-01-14T00:41+0300
türkiye
cizre
fahrettin koca
morg
ambulans
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon yasası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079270016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24b004bd0068ffb47cc6a0233cea2e29.jpg
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklama ise şöyle: Fahrettin Koca'dan açıklamaSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/chpli-milletvekili-trafik-kazasi-gecirdi-1079614954.html
türkiye
cizre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079270016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c5f98d0665e9f356df5123c569bd79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cizre, fahrettin koca, morg, ambulans, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası
cizre, fahrettin koca, morg, ambulans, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası
'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına DMM'den açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir." ifadeleri yer aldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Cizre Devlet Hastanesi'ne 46 ambulans giriş yaptı' iddiasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklama ise şöyle:
Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddiası doğru değildir. Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.
Fahrettin Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" dedi.