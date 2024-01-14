https://sputniknews.com.tr/20240114/cem-yilmazdan-evini-satiyor-haberlerine-gulmedim-komik-degil-1079636789.html
Cem Yılmaz'dan 'evini satıyor' haberlerine tepki: Gülmedim, komik değil
Cem Yılmaz'dan 'evini satıyor' haberlerine tepki: Gülmedim, komik değil
Komedyen Cem Yılmaz, event'teki evini 100 milyon TL'ye satışa çıkardığına dair haberlere tepki göstererek, "Gülmedim, komik değil" ifadelerini kullandı 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T17:40+0300
2024-01-14T17:40+0300
2024-01-14T17:40+0300
yaşam
cem yılmaz
ev
villa
satış
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Komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satacağı yönündeki iddiaları yalanladı.'Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne?'Konuyla ilgili iddialara tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230616/cem-yilmaz-artik-bag-kur-emeklisiyim-ilk-maasimi-aldim-1072556263.html
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cem yılmaz, ev, villa, satış
cem yılmaz, ev, villa, satış
Cem Yılmaz'dan 'evini satıyor' haberlerine tepki: Gülmedim, komik değil
Komedyen Cem Yılmaz, event'teki evini 100 milyon TL'ye satışa çıkardığına dair haberlere tepki göstererek, "Gülmedim, komik değil" ifadelerini kullandı
Komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
'Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne?'
Konuyla ilgili iddialara tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bugün tuhaf bi şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan “evini satıyor” haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Uydurma oldugu gibi evin üstünde drone ne?!?! O kısmı enteresan…Gülmedim komik değil.