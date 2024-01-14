https://sputniknews.com.tr/20240114/buyuk-protesto-tum-stat-sahaya-indi-mac-ertelendi-1079615324.html

Büyük protesto: Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi

Büyük protesto: Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçın inanması güç bir olay yaşandı. Maçın 17. dakikasında Readingli taraftarların kulüp sahiplerini protesto... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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taraftar

hakem

protesto

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İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken, taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.17'nci dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

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futbol, ingiltere, saha, çim saha, maç, taraftar, hakem, protesto