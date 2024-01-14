https://sputniknews.com.tr/20240114/buyuk-protesto-tum-stat-sahaya-indi-mac-ertelendi-1079615324.html
Büyük protesto: Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi
Büyük protesto: Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçın inanması güç bir olay yaşandı. Maçın 17. dakikasında Readingli taraftarların kulüp sahiplerini protesto... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T00:03+0300
2024-01-14T00:03+0300
2024-01-14T00:03+0300
spor
futbol
ingiltere
saha
çim saha
maç
taraftar
hakem
protesto
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İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken, taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.17'nci dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240113/besiktasta-hem-hadziahmetovic-hem-de-aboubakardan-kotu-haber-1079614802.html
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futbol, ingiltere, saha, çim saha, maç, taraftar, hakem, protesto
futbol, ingiltere, saha, çim saha, maç, taraftar, hakem, protesto
Büyük protesto: Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçın inanması güç bir olay yaşandı. Maçın 17. dakikasında Readingli taraftarların kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girmesi sonrası ertelendi.
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken, taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.
17'nci dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.