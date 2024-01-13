https://sputniknews.com.tr/20240113/besiktasta-hem-hadziahmetovic-hem-de-aboubakardan-kotu-haber-1079614802.html

Beşiktaş'ta hem Hadziahmetovic hem de Aboubakar'dan kötü haber

Beşiktaş'ta hem Hadziahmetovic hem de Aboubakar'dan kötü haber

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T23:38+0300

2024-01-13T23:38+0300

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spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

amir hadziahmetovic

fernando santos

demir ege tıknaz

vincent aboubakar

sakatlık

futbol

süper lig

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ı üzen bir gelişme yaşandı.Maçta dakikalar 15'i gösterirken, yıldız oyuncu Amir Hadziahmetovic yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Amir'in yerine Fernando Santos, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı oyuna dahil etti.Öte yandan Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'nda olan Aboubakar'dan da kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı antrenmanda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa süre içinde takıma döneceği ifade edildi.

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, amir hadziahmetovic, fernando santos, demir ege tıknaz, vincent aboubakar, sakatlık, futbol, süper lig, fatih karagümrük