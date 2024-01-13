https://sputniknews.com.tr/20240113/besiktasta-hem-hadziahmetovic-hem-de-aboubakardan-kotu-haber-1079614802.html
Beşiktaş'ta hem Hadziahmetovic hem de Aboubakar'dan kötü haber
Beşiktaş'ta hem Hadziahmetovic hem de Aboubakar'dan kötü haber
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T23:38+0300
2024-01-13T23:38+0300
2024-01-13T23:38+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
amir hadziahmetovic
fernando santos
demir ege tıknaz
vincent aboubakar
sakatlık
futbol
süper lig
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ı üzen bir gelişme yaşandı.Maçta dakikalar 15'i gösterirken, yıldız oyuncu Amir Hadziahmetovic yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Amir'in yerine Fernando Santos, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı oyuna dahil etti.Öte yandan Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'nda olan Aboubakar'dan da kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı antrenmanda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa süre içinde takıma döneceği ifade edildi.
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, amir hadziahmetovic, fernando santos, demir ege tıknaz, vincent aboubakar, sakatlık, futbol, süper lig, fatih karagümrük
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, amir hadziahmetovic, fernando santos, demir ege tıknaz, vincent aboubakar, sakatlık, futbol, süper lig, fatih karagümrük
Beşiktaş'ta hem Hadziahmetovic hem de Aboubakar'dan kötü haber
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, Aboubakar'dan da kötü haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ı üzen bir gelişme yaşandı.
Maçta dakikalar 15'i gösterirken, yıldız oyuncu Amir Hadziahmetovic yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Amir'in yerine Fernando Santos, genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı oyuna dahil etti.
Öte yandan Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'nda olan Aboubakar'dan da kötü haber geldi. Kamerun Milli Takımı antrenmanda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.
Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa süre içinde takıma döneceği ifade edildi.