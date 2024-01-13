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Bonucci'den sonra bir transfer daha: Fenerbahçe resmen KAP'a bildirdi
Bonucci'den sonra bir transfer daha: Fenerbahçe resmen KAP'a bildirdi
Leonardo Bonucci transferi sonrasında Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic transferinde de mutlu sona ulaştı. Transferin resmileşmesinin... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T22:46+0300
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fenerbahçe
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Ara transfer döneminin en hızlı ekibi olarak ön plana çıkan Fenerbahçe'den bir KAP daha geldi. Sarı-Lacivertliler İtalyan ekibi Milan'dan Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.Forma numarası belli olduSarı-Lacivertliler'in yeni transferi formayı giyerken, 33 numarayı giyeceği öğrenildi.'Sonunda buradayım'Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" dedi.Rade Krunic kimdir?Rade Krunic, 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Krunic, orta saha mevkiinde görev alan Bosnalı millî futbolcudur. Serie A ekibi AC Milan'da forma giymektedir.Krunić, profesyonel kariyerine Sutjeska Foča'da başladı ve 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı.2015'te Borac Čačak'a transfer oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Krunić, Empoli ile sözleşme imzaladı. Burada dört sezon boyunca forma giydi ve 2019 yılında 8,6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında AC Milan'a transfer oldu.Bosna Hersek'in eski bir genç milli futbolcusu olan Krunić, 2016'da ilk uluslararası maçına çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla kez milli formayı giydi.Krunic, profesyonel kariyeri boyunca 328 maça çıkmış 23 gol ve 31 asiste imza atmıştır.
https://sputniknews.com.tr/20240113/dunya-futbolunda-en-cok-buyuyen-10-takim-aciklandi-listede-1-turk-ekibi-de-var-1079609867.html
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Bonucci'den sonra bir transfer daha: Fenerbahçe resmen KAP'a bildirdi

22:46 13.01.2024 (güncellendi: 22:52 13.01.2024)
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi.
Fenerbahçe Futbol A Takımı 2023-2024 sezonu forma tanıtımı, Ülker Stadı'nın maraton tribün altında bulunan Fenerium Mağazası'nda gerçekleştirildi. Tanıtım programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mağaza içerisindeki basketbol sahasında vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AA / Serhat Çağdaş
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Leonardo Bonucci transferi sonrasında Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic transferinde de mutlu sona ulaştı. Transferin resmileşmesinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Rade Krunic ilk açıklamasında , "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım!" ifadelerini kullandı.
Ara transfer döneminin en hızlı ekibi olarak ön plana çıkan Fenerbahçe'den bir KAP daha geldi. Sarı-Lacivertliler İtalyan ekibi Milan'dan Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Forma numarası belli oldu

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi formayı giyerken, 33 numarayı giyeceği öğrenildi.

'Sonunda buradayım'

Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" dedi.

Rade Krunic kimdir?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Krunic, orta saha mevkiinde görev alan Bosnalı millî futbolcudur. Serie A ekibi AC Milan'da forma giymektedir.

Krunić, profesyonel kariyerine Sutjeska Foča'da başladı ve 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı.

2015'te Borac Čačak'a transfer oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Krunić, Empoli ile sözleşme imzaladı. Burada dört sezon boyunca forma giydi ve 2019 yılında 8,6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında AC Milan'a transfer oldu.

Bosna Hersek'in eski bir genç milli futbolcusu olan Krunić, 2016'da ilk uluslararası maçına çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla kez milli formayı giydi.

Krunic, profesyonel kariyeri boyunca 328 maça çıkmış 23 gol ve 31 asiste imza atmıştır.
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