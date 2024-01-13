https://sputniknews.com.tr/20240113/bonucciden-sonra-bir-transfer-daha-fenerbahce-resmen-kapa-bildirdi-1079613974.html

Bonucci'den sonra bir transfer daha: Fenerbahçe resmen KAP'a bildirdi

Bonucci'den sonra bir transfer daha: Fenerbahçe resmen KAP'a bildirdi

Leonardo Bonucci transferi sonrasında Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic transferinde de mutlu sona ulaştı. Transferin resmileşmesinin... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T22:46+0300

2024-01-13T22:46+0300

2024-01-13T22:52+0300

spor

fenerbahçe

kap

transfer

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

rade krunic

milan

leonardo bonucci

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Ara transfer döneminin en hızlı ekibi olarak ön plana çıkan Fenerbahçe'den bir KAP daha geldi. Sarı-Lacivertliler İtalyan ekibi Milan'dan Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.Forma numarası belli olduSarı-Lacivertliler'in yeni transferi formayı giyerken, 33 numarayı giyeceği öğrenildi.'Sonunda buradayım'Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" dedi.Rade Krunic kimdir?Rade Krunic, 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Krunic, orta saha mevkiinde görev alan Bosnalı millî futbolcudur. Serie A ekibi AC Milan'da forma giymektedir.Krunić, profesyonel kariyerine Sutjeska Foča'da başladı ve 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya transfer oldu ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı.2015'te Borac Čačak'a transfer oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Krunić, Empoli ile sözleşme imzaladı. Burada dört sezon boyunca forma giydi ve 2019 yılında 8,6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında AC Milan'a transfer oldu.Bosna Hersek'in eski bir genç milli futbolcusu olan Krunić, 2016'da ilk uluslararası maçına çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla kez milli formayı giydi.Krunic, profesyonel kariyeri boyunca 328 maça çıkmış 23 gol ve 31 asiste imza atmıştır.

https://sputniknews.com.tr/20240113/dunya-futbolunda-en-cok-buyuyen-10-takim-aciklandi-listede-1-turk-ekibi-de-var-1079609867.html

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