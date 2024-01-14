https://sputniknews.com.tr/20240114/boluda-deprem-1079615725.html
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 10.79 kilometre derinlikte yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T09:09+0300
2024-01-14T09:09+0300
2024-01-14T09:37+0300
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AFAD Bolu merkezde saat 09.01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.1 olduğunu ve 2 kilometre derinlikte yaşandığını duyurdu. Depremle ilgili açıklanan olumsuz bir durum ise söz konusu değil.
https://sputniknews.com.tr/20240111/marmara-denizi-tekrar-sallandi-deprem-uzmani-fay-hattini-isaret-ederek-deprem-icin-uyarmisti-1079523321.html
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boluda deprem, son depremler, afad deprem, deprem mi oldu
boluda deprem, son depremler, afad deprem, deprem mi oldu
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
09:09 14.01.2024 (güncellendi: 09:37 14.01.2024)
AFAD, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 10.79 kilometre derinlikte yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu açıkladı.
AFAD Bolu merkezde saat 09.01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.1 olduğunu ve 2 kilometre derinlikte yaşandığını duyurdu.
Depremle ilgili açıklanan olumsuz bir durum ise söz konusu değil.