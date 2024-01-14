https://sputniknews.com.tr/20240114/boluda-deprem-1079615725.html

Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 10.79 kilometre derinlikte yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T09:09+0300

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bolu

deprem

son dakika

türkiye

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AFAD Bolu merkezde saat 09.01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.1 olduğunu ve 2 kilometre derinlikte yaşandığını duyurdu. Depremle ilgili açıklanan olumsuz bir durum ise söz konusu değil.

https://sputniknews.com.tr/20240111/marmara-denizi-tekrar-sallandi-deprem-uzmani-fay-hattini-isaret-ederek-deprem-icin-uyarmisti-1079523321.html

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