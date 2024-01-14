https://sputniknews.com.tr/20240114/almanya-cin-ile-arayi-bozmadan-tayvan-ile-iliskilerini-gelistirmek-istiyor-1079628779.html

Almanya, 'Çin ile arayı bozmadan' Tayvan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Almanya, 'Çin ile arayı bozmadan' Tayvan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Almanya’nın 'Tek Çin' politikası bağlamında Tayvan ile ilişkilerini geliştirmek istediği bildirildi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T15:06+0300

2024-01-14T15:06+0300

2024-01-14T15:06+0300

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Almanya Dışişleri Bakanlığından, Tayvan’daki başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen özgür ve barışçıl seçimlerin bu ülkede demokrasinin ne kadar köklü, seçmenlerin de demokratik değerlere ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtildi.Tüm seçmenlerin, seçimlere katılan adayların ve seçilenlerin kutlandığı açıklamada, "Almanya, Tayvan ile birçok alanda yakın ve iyi ilişkiler sürdürüyor ve bunları tek Çin politikası bağlamında daha da geliştirmek istiyor" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın bölge ve ötesi için büyük önem taşıdığı vurgulanarak, "Almanya, statükonun korunmasından ve güven tesis edilmesinden yana. Statükonun değiştirilmesi ancak barışçıl yollarla ve karşılıklı mutabakatla olabilir. Her iki tarafın da diyaloğun yeniden başlatılması yönündeki çabalarını sürdüreceğini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferiyle sonuçlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240114/fransadan-statuko-vurgusu-tek-cin-politikasi-dogrultusunda-diyalogun-gelismesini-destekliyoruz-1079624682.html

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