https://sputniknews.com.tr/20240114/adiyamanda-parasut-kazasi-1-yarali-1079643964.html
Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı
Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı
Adıyaman'da Ali Dağı'ndan havalanan bir paraşüt pilotu, kontrolünü kaybettiği paraşütüyle birlikte yere çakıldı. Yaralanan pilot, sağlık ekiplerine teslim... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T21:01+0300
2024-01-14T21:01+0300
2024-01-14T21:01+0300
türkiye
adıyaman
paraşüt
paraşüt kazası
yamaç paraşütü
ali dağı
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Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.Yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230804/yamac-parasutuyle-ercis-il-olsun-pankarti-actilar-1074363001.html
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adıyaman, paraşüt, paraşüt kazası, yamaç paraşütü, ali dağı
adıyaman, paraşüt, paraşüt kazası, yamaç paraşütü, ali dağı
Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı
Adıyaman'da Ali Dağı'ndan havalanan bir paraşüt pilotu, kontrolünü kaybettiği paraşütüyle birlikte yere çakıldı. Yaralanan pilot, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.