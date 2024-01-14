https://sputniknews.com.tr/20240114/adiyamanda-parasut-kazasi-1-yarali-1079643964.html

Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da paraşüt kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da Ali Dağı'ndan havalanan bir paraşüt pilotu, kontrolünü kaybettiği paraşütüyle birlikte yere çakıldı. Yaralanan pilot, sağlık ekiplerine teslim... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T21:01+0300

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2024-01-14T21:01+0300

türkiye

adıyaman

paraşüt

paraşüt kazası

yamaç paraşütü

ali dağı

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Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.Yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230804/yamac-parasutuyle-ercis-il-olsun-pankarti-actilar-1074363001.html

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adıyaman, paraşüt, paraşüt kazası, yamaç paraşütü, ali dağı