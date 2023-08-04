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Yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı açtılar
Yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı açtılar
Van’ın Erciş ilçesinde yamaç paraşütü pilotu baba ve oğul, Erciş’in il olması için Van Gölü semalarında pankart açtı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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van, fotoğraf, pankart, erciş, фото
van, fotoğraf, pankart, erciş, фото

Yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı açtılar

11:20 04.08.2023 (güncellendi: 11:27 04.08.2023)
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Van’ın Erciş ilçesinde yamaç paraşütü pilotu baba ve oğul, Erciş’in il olması için Van Gölü semalarında pankart açtı.
© İHA

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il açıklamasıyla yıllardır il olma hayali kuran Ercişliler büyük seviç yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller de bu hayalin gerçekleşmesi için ‘Erciş il olsun’ pankartını hem yamaç paraşütünde hem de paramotorla dalgalandırdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyet&#x27;in 100. yılında 100 il açıklamasıyla yıllardır il olma hayali kuran Ercişliler büyük seviç yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller de bu hayalin gerçekleşmesi için ‘Erciş il olsun’ pankartını hem yamaç paraşütünde hem de paramotorla dalgalandırdı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il açıklamasıyla yıllardır il olma hayali kuran Ercişliler büyük seviç yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller de bu hayalin gerçekleşmesi için ‘Erciş il olsun’ pankartını hem yamaç paraşütünde hem de paramotorla dalgalandırdı.

© İHAYamaç paraşütü ve paramotor pilotu Mehmet Sadık Göller öncülüğünde her yıl Çelebibağı Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi’nde gerçekleştirilen uçuşlar bu yıl da yapılıyor.
Baba ve oğuldan yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Mehmet Sadık Göller öncülüğünde her yıl Çelebibağı Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi’nde gerçekleştirilen uçuşlar bu yıl da yapılıyor.
© İHAYamaç paraşütü için çok elverişli olan tepede paraşütçüler uçuş yaparken, Mehmet Sadık Göller ve oğlu Metehan Göller de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il projesi çerçevesinde 'Erciş il olsun' pankartını açarak Van Gölü semalarında dalgalandırdı.
Baba ve oğuldan yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yamaç paraşütü için çok elverişli olan tepede paraşütçüler uçuş yaparken, Mehmet Sadık Göller ve oğlu Metehan Göller de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il projesi çerçevesinde 'Erciş il olsun' pankartını açarak Van Gölü semalarında dalgalandırdı.
© İHAYamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller; Antalya'da yaşadığını ve yaz mevsiminde memleketi Erciş’e geldiğini ifade ederek, “Burada profesyonel yamaç paraşütü yapıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında yüz il projesi çerçevesinde Erciş'in il olması için oğlumla beraber yamaç paraşütü yaptık. ‘Erciş il olsun’ pankartını Van Gölü'nün semalarında taşıyarak güzel bir gösteri yaptık. Erciş'in il olması için canı gönülden katılıyorum. Bana düşen ne vazife varsa onu yapmaya hazırım. Erciş il olsun, Erciş il olmayı hak ediyor” dedi.
Baba ve oğuldan yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller; Antalya'da yaşadığını ve yaz mevsiminde memleketi Erciş’e geldiğini ifade ederek, “Burada profesyonel yamaç paraşütü yapıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında yüz il projesi çerçevesinde Erciş'in il olması için oğlumla beraber yamaç paraşütü yaptık. ‘Erciş il olsun’ pankartını Van Gölü'nün semalarında taşıyarak güzel bir gösteri yaptık. Erciş'in il olması için canı gönülden katılıyorum. Bana düşen ne vazife varsa onu yapmaya hazırım. Erciş il olsun, Erciş il olmayı hak ediyor” dedi.
© İHAÜmit İzgi ise Erciş’in il olmasını istediklerini belirterek, “Sadık Hocamın Erciş semalarında açmış olduğu pankarta canı gönülden destek verdik. Gerçekten çok güzel bir aktivite oldu. Biz de Erciş'in il olmasını canı gönülden destekliyoruz. Erciş il olmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.
Baba ve oğuldan yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Ümit İzgi ise Erciş’in il olmasını istediklerini belirterek, “Sadık Hocamın Erciş semalarında açmış olduğu pankarta canı gönülden destek verdik. Gerçekten çok güzel bir aktivite oldu. Biz de Erciş'in il olmasını canı gönülden destekliyoruz. Erciş il olmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.
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