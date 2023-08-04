Yamaç paraşütüyle 'Erciş il olsun' pankartı açtılar

© İHA Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller; Antalya'da yaşadığını ve yaz mevsiminde memleketi Erciş’e geldiğini ifade ederek, “Burada profesyonel yamaç paraşütü yapıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında yüz il projesi çerçevesinde Erciş'in il olması için oğlumla beraber yamaç paraşütü yaptık. ‘Erciş il olsun’ pankartını Van Gölü'nün semalarında taşıyarak güzel bir gösteri yaptık. Erciş'in il olması için canı gönülden katılıyorum. Bana düşen ne vazife varsa onu yapmaya hazırım. Erciş il olsun, Erciş il olmayı hak ediyor” dedi.