https://sputniknews.com.tr/20240114/abdnin-suriyedeki-ussune-roketli-saldiri-1079645301.html
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T22:52+0300
2024-01-14T22:52+0300
2024-01-14T23:06+0300
dünya
ortadoğu
suriye
abd
deyr ez zor
deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer
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İran destekli grupların ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdıği bildirildi.AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerin 2'sini hedefine ulaşmadan imha etti. Bir roket ise üssün çevresine düştü.Diğer yandan üste konuşlu ABD güçleri, Fırat Nehri'n batı yakasında Haşşam beldesindeki İran destekli grupların mevkilerine roketlerle karşılık verdi.ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/dogu-perincek-devlet-ve-hukumet-terore-karsi-mucadelede-zaaf-icindedir-1079644414.html
suriye
deyr ez zor
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ortadoğu, suriye, abd, deyr ez zor, deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer
ortadoğu, suriye, abd, deyr ez zor, deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
22:52 14.01.2024 (güncellendi: 23:06 14.01.2024)
Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu.
İran destekli grupların ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdıği bildirildi.
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.
ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerin 2'sini hedefine ulaşmadan imha etti. Bir roket ise üssün çevresine düştü.
Diğer yandan üste konuşlu ABD güçleri, Fırat Nehri'n batı yakasında Haşşam beldesindeki İran destekli grupların mevkilerine roketlerle karşılık verdi.
ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.