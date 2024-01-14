https://sputniknews.com.tr/20240114/abdnin-suriyedeki-ussune-roketli-saldiri-1079645301.html

ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı

ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı

Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli terörist gruplar ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T22:52+0300

2024-01-14T22:52+0300

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deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer

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İran destekli grupların ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdıği bildirildi.AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerin 2'sini hedefine ulaşmadan imha etti. Bir roket ise üssün çevresine düştü.Diğer yandan üste konuşlu ABD güçleri, Fırat Nehri'n batı yakasında Haşşam beldesindeki İran destekli grupların mevkilerine roketlerle karşılık verdi.ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240114/dogu-perincek-devlet-ve-hukumet-terore-karsi-mucadelede-zaaf-icindedir-1079644414.html

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ortadoğu, suriye, abd, deyr ez zor, deyr ez zor askeri meclisi eski komutanı fayez el esmer