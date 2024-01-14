https://sputniknews.com.tr/20240114/1079638032.html

Emekli öğretmenin aylığı eksik bulundu: Yeniden hesaplandı

Emekli öğretmenin aylığı eksik bulundu: Yeniden hesaplandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli bir öğretmenin hizmet yılının yeniden hesaplanarak, aylığının artırılmasını sağladı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T18:01+0300

2024-01-14T18:01+0300

2024-01-14T18:01+0300

türkiye

kamu denetçiliği kurumu

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

emek

emekli

öğretmen

maaş

prim

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Emekli öğretmenin aylığındaki eksik, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK devreye girmesiyle giderildi.Kurumun kararına göre, geçen yıl emekli olan öğretmenin aylığı, hizmet süresi 24 yıl 8 ay olmasına rağmen 23 yıl üzerinden hesaplanarak bağlandı.Emekli aylıklarının eksik yatırılması nedeniyle mağdur olduğunu belirten emekli öğretmen, hizmet süresinin yeniden hesaplanması ve farkın emekli aylığına yansıtılması adına KDK'ya başvurdu.Başvuruyu inceleyen KDK, talebin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile temasa geçti.Başvurucunun bir dönem isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik primi ödediğini ve eksik ödemenin bu dönemin hesaplanmamasından kaynaklandığını tespit eden SGK, fiili hizmet süresinin yeniden hesaplanmasının ardından eksik bağlanan aylığının yükseltildiğini KDK'ya bildirdi.

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kamu denetçiliği kurumu, kamu denetçiliği kurumu (kdk), emek, emekli, öğretmen, maaş, prim, sosyal güvenlik kurumu (sgk)