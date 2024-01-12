memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?

Türkiye
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı: 'Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP bu seçimlerde Eskişehir'i kaybedecek'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Zenginden alınan ek vergi öğrenciye ücretsiz yemek oldu
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özelmacıklı: Türkiye'nin önemli bir gerçeği var: Sürdürülebilir konut arzı
12:06
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
13:33
13 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hatay'da son durum
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yarısından fazlası akıl sağlığını kaybetmiş durumda'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'ye Hatay adayı tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240112/memur-ve-memur-emeklilerinin-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-1079567509.html
Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 49,25 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T10:39+0300
2024-01-12T10:39+0300
ekonomi
memur
memur maaşı
memur zammı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4cf8ff1ddcaa1f8744e17f319fc976c.jpg
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 49.25 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesi bekleniyor.Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Ocak'ta gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.Geçen temmuz ayında çalışan memurlara yapılan seyyanen zamdan yararlanamayan emekli memurlar maaş farklarının açılması nedeniyle seyyanen zam talebinde bulunuyor. Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede emekli memurlar için de çalışma olabilir ve maaşlarında oransal düzeltmeler gerçekleşmesi ihtimali doğabilir.
https://sputniknews.com.tr/20231104/4-aylik-enflasyon-farki-belli-oldu-emekli-ve-memur-zamminda-net-rakam-ortaya-cikti-1077052638.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_353a9f186284a3edc16aa435e1e4386a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?
memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak?

10:39 12.01.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Abone ol
Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 49,25 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluk için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 49.25 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesi bekleniyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.
Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Ocak'ta gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.
Geçen temmuz ayında çalışan memurlara yapılan seyyanen zamdan yararlanamayan emekli memurlar maaş farklarının açılması nedeniyle seyyanen zam talebinde bulunuyor. Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede emekli memurlar için de çalışma olabilir ve maaşlarında oransal düzeltmeler gerçekleşmesi ihtimali doğabilir.
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
EKONOMİ
4 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur zammında net rakam ortaya çıktı
4 Kasım 2023, 09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала