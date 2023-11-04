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https://sputniknews.com.tr/20231104/4-aylik-enflasyon-farki-belli-oldu-emekli-ve-memur-zamminda-net-rakam-ortaya-cikti-1077052638.html
4 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur zammında net rakam ortaya çıktı
4 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur zammında net rakam ortaya çıktı
Milyonlarca emekli ve memuru da ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T09:47+0300
2023-11-04T09:47+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
memur
memur-sen
memur maaşı
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TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zamlar da netleşmeye başladı.SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz için yüzde 9.49, ağustos için yüzde 0.09, eylül için yüzde 4.75, ekim ayı için de yüzde 3.43 enflasyon farkını şimdiden garantiledi. Böylece emekliler 4 ayda yüzde 29.40 artışı şimdiden hak etmiş oldu.Sabah'ın haberine göre, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı da yüzde 40.39 oldu. Artışlar birikimli hesaplanırken ocak zammı Kasım, Aralık verileri ve yasal düzenlemeyle belirlenecek refah payı ya da oransal artışla birlikte netleşecek.En düşük memur ve emekli aylığı ne kadar olacak?Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış bekleniyor. Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse ocakta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3.500 TL'den 7.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 6 milyon emekli 7.500 TL alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/kritik-veri-netlesti-emekli-maaslarina-zam-ve-kira-artis-orani-belli-oldu-1077023461.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur-sen, memur maaşı
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur-sen, memur maaşı

4 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur zammında net rakam ortaya çıktı

09:47 04.11.2023
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Milyonlarca emekli ve memuru da ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zamlar da netleşmeye başladı.
SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz için yüzde 9.49, ağustos için yüzde 0.09, eylül için yüzde 4.75, ekim ayı için de yüzde 3.43 enflasyon farkını şimdiden garantiledi. Böylece emekliler 4 ayda yüzde 29.40 artışı şimdiden hak etmiş oldu.
Sabah'ın haberine göre, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı da yüzde 40.39 oldu. Artışlar birikimli hesaplanırken ocak zammı Kasım, Aralık verileri ve yasal düzenlemeyle belirlenecek refah payı ya da oransal artışla birlikte netleşecek.

En düşük memur ve emekli aylığı ne kadar olacak?

Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış bekleniyor. Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse ocakta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.
Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3.500 TL'den 7.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 6 milyon emekli 7.500 TL alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
EKONOMİ
Kritik veri netleşti: Emekli maaşlarına zam ve kira artış oranı belli oldu
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