https://sputniknews.com.tr/20231103/kritik-veri-netlesti-emekli-maaslarina-zam-ve-kira-artis-orani-belli-oldu-1077023461.html
Kritik veri netleşti: Emekli maaşlarına zam ve kira artış oranı belli oldu
Kritik veri netleşti: Emekli maaşlarına zam ve kira artış oranı belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası gözlerin çevrildiği memur, emekli maaşlarına zam ile iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli oldu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T10:27+0300
2023-11-03T10:27+0300
2023-11-03T10:27+0300
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Merakla beklenen ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin ekim enflasyon verisi belli oldu.Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3.43 olarak gerçekleşti. Böylece sadece 4 ayda alacakları zam oranı yüzde 29.40 oldu. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.NTV'nin haberine göre, iş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Kasım ayı kira artış oranı yüzde 54.26 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54.26 olarak uygulayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/masaya-gelecek-rakam-belli-oldu-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077020523.html
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türk lirası, enflasyon, kira, zam
türk lirası, enflasyon, kira, zam
Kritik veri netleşti: Emekli maaşlarına zam ve kira artış oranı belli oldu
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TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası gözlerin çevrildiği memur, emekli maaşlarına zam ile iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli oldu.
Merakla beklenen ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin ekim enflasyon verisi belli oldu.
Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3.43 olarak gerçekleşti. Böylece sadece 4 ayda alacakları zam oranı yüzde 29.40 oldu. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, iş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Kasım ayı kira artış oranı yüzde 54.26 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54.26 olarak uygulayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.