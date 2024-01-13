https://sputniknews.com.tr/20240113/yenikapi-metroda-raylara-atlayan-sahis-hayatini-kaybetti-22-yasinda-ispanyol-oldugu-ortaya-cikti--1079603167.html

Yenikapı Metro’da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti: 22 yaşında İspanyol olduğu ortaya çıktı

Yenikapı Metro’da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti: 22 yaşında İspanyol olduğu ortaya çıktı

Yenikapı Metro İstasyonu'nda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. Seyir halindeki metronun çarpması sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesi... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T13:32+0300

2024-01-13T13:32+0300

2024-01-13T14:26+0300

türkiye

intihar

metro

yenikapı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075816809_0:61:3141:1828_1920x0_80_0_0_9ab6651563e1de9e81a75d6fd073a9bd.jpg

Olay Yenikapı’da saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle metro raylarına atladı. Seyir halindeki metronun çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. İspanyol uyruklu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Eduardo Gracia’nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, Metro İstanbul’un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yenikapı İstasyonunun kapatıldığı ve seferlerin Vezneciler - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240113/metro-istanbuldan-intihar-aciklamasi-istasyon-kapatildi--1079597032.html

türkiye

yenikapı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

intihar, metro, yenikapı