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Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi: '25 hedef imha edildi'
Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi: '25 hedef imha edildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada 25 hedefin vurulduğu aktarıldı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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terör, irak, suriye, hava harekatı, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), thk
terör, irak, suriye, hava harekatı, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), thk

Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi: '25 hedef imha edildi'

21:59 13.01.2024 (güncellendi: 22:35 13.01.2024)
© AASuriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'
Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada 25 hedefin vurulduğu aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek!

PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 21.00’da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
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