https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-son-24-saatte-57-terorist-olduruldu-operasyonlarimiz-kararlilikla-devam-ediyor-1079612949.html
MSB: Son 24 saatte 57 terörist öldürüldü, operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor
MSB: Son 24 saatte 57 terörist öldürüldü, operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor
Son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen militan sayısı 57'ye yükseldi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T21:24+0300
2024-01-13T21:24+0300
2024-01-13T21:59+0300
savunma
suriye
irak
şehit
asker
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara dair bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-acikladi-bedelli-askerlik-celp-donemleri-ve-sevk-tarihleri-belli-oldu-1079611792.html
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suriye, irak, şehit, asker, milli savunma bakanlığı (msb)
suriye, irak, şehit, asker, milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Son 24 saatte 57 terörist öldürüldü, operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor
21:24 13.01.2024 (güncellendi: 21:59 13.01.2024)
Son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen militan sayısı 57'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara dair bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."