https://sputniknews.com.tr/20240113/trumptan-yemendeki-hedeflere-yonelik-saldirilarin-sekline-iliskin-elestiri-1079607789.html

Trump’tan Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıların şekline ilişkin eleştiri

Trump’tan Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıların şekline ilişkin eleştiri

Eski ABD Başkanı Trump, Yemen'e yönelik saldırıları ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesine benzeterek, operasyonların yönetim şeklini eleştirdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T16:27+0300

2024-01-13T16:27+0300

2024-01-13T16:27+0300

dünya

donald trump

abd

yemen

afganistan

joe biden

husiler

ensarullah

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, Yemen'e yönelik saldırıları ‘ABD tarihindeki en utanç verici an’ olarak nitelendirdiği ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecine benzetti.Trump, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyonların yönetim şeklini eleştirerek, “Açık konuşalım. Ben IŞİD'i yendiğim halde, Ortadoğu'nun dört bir yanına yeniden bomba yağdırıyoruz ve beş gün boyunca kayıp olan Savunma Bakanımız, savaşı hastane odasında dizüstü bilgisayarından yönetiyor” ifadelerini kullandı.Durumu, ‘ABD tarihindeki en utanç verici an’ olarak nitelendirdiği Afganistan'dan çekilme sürecine benzeten Trump, “Şu anda elimizde Ukrayna, İsrail ve Yemen'de yürütülen savaşlar var ama güney sınırında 'savaş' yok. Bu mantıklı. Satılmış Joe Biden tarihteki en kötü başkan" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/trump-ben-baskan-olsaydim-ukrayna-ve-7-ekim-saldirilari-olmazdi-1079524681.html

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