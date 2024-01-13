https://sputniknews.com.tr/20240113/trumptan-yemendeki-hedeflere-yonelik-saldirilarin-sekline-iliskin-elestiri-1079607789.html
Trump’tan Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıların şekline ilişkin eleştiri
Trump’tan Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıların şekline ilişkin eleştiri
Eski ABD Başkanı Trump, Yemen'e yönelik saldırıları ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesine benzeterek, operasyonların yönetim şeklini eleştirdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T16:27+0300
2024-01-13T16:27+0300
2024-01-13T16:27+0300
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yemen
afganistan
joe biden
husiler
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, Yemen'e yönelik saldırıları ‘ABD tarihindeki en utanç verici an’ olarak nitelendirdiği ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecine benzetti.Trump, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyonların yönetim şeklini eleştirerek, “Açık konuşalım. Ben IŞİD'i yendiğim halde, Ortadoğu'nun dört bir yanına yeniden bomba yağdırıyoruz ve beş gün boyunca kayıp olan Savunma Bakanımız, savaşı hastane odasında dizüstü bilgisayarından yönetiyor” ifadelerini kullandı.Durumu, ‘ABD tarihindeki en utanç verici an’ olarak nitelendirdiği Afganistan'dan çekilme sürecine benzeten Trump, “Şu anda elimizde Ukrayna, İsrail ve Yemen'de yürütülen savaşlar var ama güney sınırında 'savaş' yok. Bu mantıklı. Satılmış Joe Biden tarihteki en kötü başkan" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240111/trump-ben-baskan-olsaydim-ukrayna-ve-7-ekim-saldirilari-olmazdi-1079524681.html
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donald trump, abd, yemen, afganistan, joe biden, husiler, ensarullah
donald trump, abd, yemen, afganistan, joe biden, husiler, ensarullah
Trump’tan Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıların şekline ilişkin eleştiri
Eski ABD Başkanı Trump, Yemen'e yönelik saldırıları ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesine benzeterek, operasyonların yönetim şeklini eleştirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, Yemen'e yönelik saldırıları ‘ABD tarihindeki en utanç verici an’ olarak nitelendirdiği ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme sürecine benzetti.
Trump, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyonların yönetim şeklini eleştirerek, “Açık konuşalım. Ben IŞİD'i yendiğim halde, Ortadoğu'nun dört bir yanına yeniden bomba yağdırıyoruz ve beş gün boyunca kayıp olan Savunma Bakanımız, savaşı hastane odasında dizüstü bilgisayarından yönetiyor” ifadelerini kullandı.
Durumu, ‘ABD tarihindeki en utanç verici an’ olarak nitelendirdiği Afganistan'dan çekilme sürecine benzeten Trump, “Şu anda elimizde Ukrayna, İsrail ve Yemen'de yürütülen savaşlar var ama güney sınırında 'savaş' yok. Bu mantıklı. Satılmış Joe Biden tarihteki en kötü başkan" ifadelerine yer verdi.