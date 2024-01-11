https://sputniknews.com.tr/20240111/trump-ben-baskan-olsaydim-ukrayna-ve-7-ekim-saldirilari-olmazdi-1079524681.html
Trump: Ben başkan olsaydım Ukrayna ve 7 Ekim saldırıları olmazdı
Trump: Ben başkan olsaydım Ukrayna ve 7 Ekim saldırıları olmazdı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden'ın Çin ile Rusya karşısında zayıf kaldığını ve bu dönemde kendisinin başkan... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T09:19+0300
2024-01-11T09:19+0300
2024-01-11T09:19+0300
dünya
donald trump
abd başkanlık seçimleri
2024
joe biden
washington
iowa
rusya
ukrayna krizi
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0b/1079524519_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_81ee20cbf79fc816b6f7e67c05027353.jpg
15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News kanalında yayınlanan canlı yayına katılan Cumhuriyetçilerin 5 Kasım seçimlerindeki en güçlü başkanlık adayı Trump, partideki diğer rakipleri olan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in CNN'de canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih ederken, iç ve dış politikayla ilgili çok sayıda konuya temas etti.Trump, Biden'ın dış politikada zayıf kaldığını savunarak, "Bugün elinizde kaos var. Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor ancak Putin ile Şi ve tüm diğer zeki liderler karşısında bizi o savunuyor" değerlendirmesini yaptı.Kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya giremeyeceğini de ileri süren Trump, "Ukrayna'daki savaş asla olmazdı, Rusya asla (Ukrayna'ya) giremezdi. İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı" şeklinde konuştu.Trump, Hamas tarafından esir alınan hiçbir Amerikalının halen kurtarılamadığını da dikkati çekerek, bu noktada da Biden yönetiminin ‘zayıf liderlik’ gösterdiğini ifade etti.Öte yandan iç politikayla ilgili değerlendirmeler de yapan Trump, ülkede ciddi bir yasa dışı göçmen sorunu olduğunu ve buna karşılık Biden'ın hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü.New York'ta bir okulda kendilerine sığınma alanı tahsis edilen düzensiz göçmenlere atıfta bulunan Trump, başkan olması halinde ABD'ye kaçak olarak giren herkesin sınır dışı edileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240107/trumptan-3-dunya-savasi-uyarisi-biden-secimlere-kadar-abdyi-yok-edebilir-1079399002.html
washington
iowa
rusya
israil
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0b/1079524519_458:0:2994:1902_1920x0_80_0_0_896fe469f9d21875eff659578e92634f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, abd başkanlık seçimleri, 2024, joe biden, washington, iowa, rusya, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, gazze şeridi
donald trump, abd başkanlık seçimleri, 2024, joe biden, washington, iowa, rusya, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, gazze şeridi
Trump: Ben başkan olsaydım Ukrayna ve 7 Ekim saldırıları olmazdı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden'ın Çin ile Rusya karşısında zayıf kaldığını ve bu dönemde kendisinin başkan olması halinde Ukrayna gerilimi ile Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının olmayacağını savundu.
15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News kanalında yayınlanan canlı yayına katılan Cumhuriyetçilerin 5 Kasım seçimlerindeki en güçlü başkanlık adayı Trump, partideki diğer rakipleri olan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in CNN'de canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih ederken, iç ve dış politikayla ilgili çok sayıda konuya temas etti.
Trump, Biden'ın dış politikada zayıf kaldığını savunarak, "Bugün elinizde kaos var. Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor ancak Putin ile Şi ve tüm diğer zeki liderler karşısında bizi o savunuyor" değerlendirmesini yaptı.
Kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya giremeyeceğini de ileri süren Trump, "Ukrayna'daki savaş asla olmazdı, Rusya asla (Ukrayna'ya) giremezdi. İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı" şeklinde konuştu.
Trump, Hamas tarafından esir alınan hiçbir Amerikalının halen kurtarılamadığını da dikkati çekerek, bu noktada da Biden yönetiminin
‘zayıf liderlik’ gösterdiğini ifade etti.
Öte yandan iç politikayla ilgili değerlendirmeler de yapan Trump, ülkede ciddi bir yasa dışı göçmen sorunu olduğunu ve buna karşılık Biden'ın hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü.
New York'ta bir okulda kendilerine sığınma alanı tahsis edilen düzensiz göçmenlere atıfta bulunan Trump, başkan olması halinde ABD'ye kaçak olarak giren herkesin sınır dışı edileceğini söyledi.