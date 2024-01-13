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Teksas Ulusal Muhafızları ABD sınırının bir kısmını ‘ele geçirdi’
Teksas Ulusal Muhafızları ABD sınırının bir kısmını ‘ele geçirdi’
Teksas Ulusal Muhafızlarının ABD-Meksika sınırının bir kısmının kontrolünü ‘ele geçirdiği’ bildirildi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T15:18+0300
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CBS televizyonunun haberine göre Teksas Ulusal Muhafızları, ABD-Meksika sınırının bir bölümünü ‘ele geçirerek’ federal sınır devriye görevlilerine buraya erişimi engelledi.Olay, iki ülke sınırındaki Rio Grande Nehri'ni yasadışı olarak geçen göçmenlerin genellikle kullandığı sınır kasabası Eagle Pass'ta meydana geldi.CBS'ye göre, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott tarafından görevlendirilen Teksas Ulusal Muhafızları, federal sınır görevlilerinin göçmenleri sonraki işlemler için nakletmeden önce tuttukları Eagle Pass'taki Shelby Park'ın ‘kontrolünü ele geçirdi’.Perşembe günü CBS'ye konuşan bir kaynak, Teksas yetkililerinin sınır devriye botlarının bölgede devriye gezmesini yasakladığını belirterek, "Sınır devriyesi personelinin görevlerini yerine getirmeleri için girişine izin vermiyorlar” diye yakınarak Teksas yetkililerinin federal hükümet üzerinde nasıl bir güce sahip olduğunu bilmediğini dile getirmişti.Mevcut durum nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı cuma günü ülkenin Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, Teksas yetkililerinin, sınır devriye görevlilerine Meksika sınırının yaklaşık 2.5 mil (4 kilometre) kadarına erişimi engellemek için ulusal muhafızları kullandıklarını belirtmişti.ABD yasalarına göre sınır devriyesi, göçmenlerin ülkeye giriş işlemlerinin yapılması, gözaltına alınmaları, başka bir kuruma nakledilmeleri, sınır dışı edilmeleri veya mahkeme kararına kadar ülkeye girmelerine izin verilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek konusunda yasal sorumluluğa sahip
https://sputniknews.com.tr/20230610/abdnin-teksas-eyaleti-meksika-sinirina-gocmenler-ve-kacakcilara-karsi-yuzen-bariyer-koyacak-1072247797.html
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abd, meksika, teksas, cbs news, rio grande nehri, teksas valisi greg abbott, greg abbott, abd adalet bakanlığı
abd, meksika, teksas, cbs news, rio grande nehri, teksas valisi greg abbott, greg abbott, abd adalet bakanlığı

Teksas Ulusal Muhafızları ABD sınırının bir kısmını ‘ele geçirdi’

15:18 13.01.2024
© SAİM SEVİNÇ-AW765302ABD Meksika sınırı
ABD Meksika sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© SAİM SEVİNÇ-AW765302
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Teksas Ulusal Muhafızlarının ABD-Meksika sınırının bir kısmının kontrolünü ‘ele geçirdiği’ bildirildi.
CBS televizyonunun haberine göre Teksas Ulusal Muhafızları, ABD-Meksika sınırının bir bölümünü ‘ele geçirerek’ federal sınır devriye görevlilerine buraya erişimi engelledi.
Olay, iki ülke sınırındaki Rio Grande Nehri'ni yasadışı olarak geçen göçmenlerin genellikle kullandığı sınır kasabası Eagle Pass'ta meydana geldi.
CBS'ye göre, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott tarafından görevlendirilen Teksas Ulusal Muhafızları, federal sınır görevlilerinin göçmenleri sonraki işlemler için nakletmeden önce tuttukları Eagle Pass'taki Shelby Park'ın ‘kontrolünü ele geçirdi’.
Perşembe günü CBS'ye konuşan bir kaynak, Teksas yetkililerinin sınır devriye botlarının bölgede devriye gezmesini yasakladığını belirterek, "Sınır devriyesi personelinin görevlerini yerine getirmeleri için girişine izin vermiyorlar” diye yakınarak Teksas yetkililerinin federal hükümet üzerinde nasıl bir güce sahip olduğunu bilmediğini dile getirmişti.
Mevcut durum nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı cuma günü ülkenin Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, Teksas yetkililerinin, sınır devriye görevlilerine Meksika sınırının yaklaşık 2.5 mil (4 kilometre) kadarına erişimi engellemek için ulusal muhafızları kullandıklarını belirtmişti.
ABD yasalarına göre sınır devriyesi, göçmenlerin ülkeye giriş işlemlerinin yapılması, gözaltına alınmaları, başka bir kuruma nakledilmeleri, sınır dışı edilmeleri veya mahkeme kararına kadar ülkeye girmelerine izin verilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek konusunda yasal sorumluluğa sahip
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