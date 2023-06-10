https://sputniknews.com.tr/20230610/abdnin-teksas-eyaleti-meksika-sinirina-gocmenler-ve-kacakcilara-karsi-yuzen-bariyer-koyacak-1072247797.html

ABD'nin Teksas eyaleti, Meksika sınırına göçmenler ve kaçakçılara karşı yüzen bariyer koyacak

ABD'nin Teksas eyaleti, Meksika sınırına göçmenler ve kaçakçılara karşı yüzen bariyer koyacak

ABD’nin Teksas eyaletinde yeni sınır güvenliği yasası ile Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin geçişini... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T02:41+0300

2023-06-10T02:41+0300

2023-06-10T02:41+0300

dünya

meksika

teksas

göçmen

teksas valisi greg abbott

yasa

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ABD’nin Teksas eyaleti Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini arttırdı. Teksas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meksika sınırından uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin geçişini önlemek amacıyla 6 maddeden oluşan yasa tasarısı Vali Greg Abbott tarafından onaylandı.Yeni yasa ile sınırın daha iyi kontrol edilmesi için eyalet ile Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine birbirine bağlanmış düzenekler konulacak.Teksas eyaleti güvenlik güçlerinin Meksika sınırında zanlıları arama ve tutuklama yetkileri genişletilecek ve sınır güvenliği amacıyla insansız hava araçları İHA’lar kullanılabilecek.Abbott, yasayı imzaladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında bunun Teksaslıları ve Amerikalıları sınırdaki kaos ve krizden korumak ve Teksas'ın yasa dışı göçle mücadeleye devam etmesini sağlamak için çıkarıldığını belirtti.Abbott, ayrıca sosyal medya hesabından yeni yasayla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a gönderme yaparak "Teksas, Biden’ın sınır krizine karşı hattı korumaya devam edecek" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230512/meksika-gocle-mucadele-icin-sinira-daha-fazla-ulusal-muhafiz-gonderecek-1070982059.html

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