https://sputniknews.com.tr/20230512/meksika-gocle-mucadele-icin-sinira-daha-fazla-ulusal-muhafiz-gonderecek-1070982059.html
Meksika göçle mücadele için sınıra daha fazla ulusal muhafız gönderecek
Meksika göçle mücadele için sınıra daha fazla ulusal muhafız gönderecek
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göç akışıyla mücadele kapsamında sınıra daha fazla ulusal muhafız sevk edileceğini duyurdu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T02:30+0300
2023-05-12T02:30+0300
2023-05-12T02:30+0300
dünya
meksika
andres manuel lopez obrador
göçmen
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Ulusal Saray'daki basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD ile göç konusunda daha fazla işbirliğine gideceklerini belirterek, sınır noktalarının güçlendirilmesi için ulusal muhafızlardan takviye yapılacağını söyledi.Lopez Obrador, göçmenlerden insan kaçakçılarının tekliflerine aldanmamasını isteyerek, "Sınır bölgelerinde provokasyonlara mahal vermemek için daha fazla takviye kuvvet sevk edeceğiz, bu kararı kendimiz aldık. 8-10 bin dolara insanları kandırıyorlar. Bu bir dalaveredir" ifadelerini kullandı.Göçmenlere ABD'ye yasal yollardan girmeleri çağrısında bulunan Lopez Obrador, "Bu vizeler ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'ın kendi karar ve iradesiyle hayata geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.Lopez Obrador, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede, göçe yol açan nedenlerin belirlenmesi gerektiğini kendisiyle paylaştığını söyledi.Biden ve Lopez Obrador, 10 Mayıs'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, sınırda göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. maddenin sona ermesine 2 gün kala göçle mücadelede işbirliği sözü vermiş, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konularını ele almıştı.ABD'de göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. madde uygulamasının sona ermesine saatler kala Meksika sınırında 10 binden fazla göçmenin beklediği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abdde-gocmenlerin-ulkeye-gelmesini-zorlastirmayi-hedefleyen-yasa-tasarisi-kabul-edildi-1070981181.html
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meksika, andres manuel lopez obrador, göçmen
meksika, andres manuel lopez obrador, göçmen
Meksika göçle mücadele için sınıra daha fazla ulusal muhafız gönderecek
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göç akışıyla mücadele kapsamında sınıra daha fazla ulusal muhafız sevk edileceğini duyurdu.
Ulusal Saray'daki basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD ile göç konusunda daha fazla işbirliğine gideceklerini belirterek, sınır noktalarının güçlendirilmesi için ulusal muhafızlardan takviye yapılacağını söyledi.
Lopez Obrador, göçmenlerden insan kaçakçılarının tekliflerine aldanmamasını isteyerek, "Sınır bölgelerinde provokasyonlara mahal vermemek için daha fazla takviye kuvvet sevk edeceğiz, bu kararı kendimiz aldık. 8-10 bin dolara insanları kandırıyorlar. Bu bir dalaveredir" ifadelerini kullandı.
Göçmenlere ABD'ye yasal yollardan girmeleri çağrısında bulunan Lopez Obrador, "Bu vizeler ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'ın kendi karar ve iradesiyle hayata geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Lopez Obrador, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede, göçe yol açan nedenlerin belirlenmesi gerektiğini kendisiyle paylaştığını söyledi.
Biden ve Lopez Obrador, 10 Mayıs'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, sınırda göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. maddenin sona ermesine 2 gün kala göçle mücadelede işbirliği sözü vermiş, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konularını ele almıştı.
ABD'de göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran 42. madde uygulamasının sona ermesine saatler kala Meksika sınırında 10 binden fazla göçmenin beklediği bildirilmişti.