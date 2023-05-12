https://sputniknews.com.tr/20230512/abdde-gocmenlerin-ulkeye-gelmesini-zorlastirmayi-hedefleyen-yasa-tasarisi-kabul-edildi-1070981181.html

ABD'de göçmenlerin ülkeye gelmesini zorlaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı kabul edildi

ABD'de göçmenlerin ülkeye gelmesini zorlaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi milletvekillerinin sunduğu, sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik ve göçmenlerin ülkeye girişine kısıtlamaları... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T01:44+0300

2023-05-12T01:44+0300

2023-05-12T01:44+0300

dünya

abd

düzensiz göç

abd temsilciler meclisi

temsilciler meclisi

dna

kevin mccarthy

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Temsilciler Meclisi'nde milletvekilleri, Cumhuriyetçilerin sunduğu, ABD'nin güney sınırında yeniden bir duvar inşası ve kişilerden DNA ve biyometrik bilgilerin alınması gibi ek güvenlik önlemlerini, sınır görevlileri için finansmanı artırmayı ve sığınmacılara yeni kısıtlamalar getirmeyi öneren yasa tasarısını oyladı.Yasa tasarısı 213 "hayır" oyuna karşı 219 "evet" oyuyla kabul edildi.Cumhuriyetçi milletvekilleri Thomas Massie ve John Duarte'nin yasa tasarısına "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.Yasa tasarısının Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi beklenmiyor.'Sınır güvenliğiyle ilgili en güçlü yasa tasarısı'Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, yasa tasarısının geçmesi üzerine "Cumhuriyetçiler bu ülkenin şimdiye kadar gördüğü en güçlü sınır güvenliği yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa tasarısı, Başkan (Joe) Biden'ın (neden olduğu) rekor seviyedeki geçişler, ihmalkarlık, ve kaostan sınırı koruyor." ifadesini kullandı.Biden yönetimini düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının sona ermesiyle ilgili oluşabilecek sorunlara iki yıldır gerektiği şekilde hazırlanmamakla suçlayan McCarthy, sınır güvenliğini sağlamanın kendilerinin önceliği olduğunu vurguladı.Söz konusu yasa tasarısı düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının sona ermesine saatler kala kabul edildi.ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.Söz konusu uygulama yerel saatle bugün 23.59'da sona erecek.Meksika sınırına yakın bölgelerde çok sayıda düzensiz göçmenin, ülkeye girmek için 42. madde uygulamasının kalkmasını beklediği ifade ediliyor.ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, "Çok net olmak istiyorum, sınırlarımız açık değil. Hukuka aykırı şekilde ve yasal bir dayanak olmaksızın sınırımızı geçen kişiler derhal işleme alınacak ve sınır dışı edilecektir" uyarısında bulunmuştu.

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abd, düzensiz göç, abd temsilciler meclisi, temsilciler meclisi, dna, kevin mccarthy