https://sputniknews.com.tr/20240113/suudi-arabistanda-oynanacak-ispanya-super-kupasinda-el-clasico-heyecani-217inci-karsilasma--1079605717.html

Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası'nda El Clasico heyecanı: 217'inci karşılaşma

Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası'nda El Clasico heyecanı: 217'inci karşılaşma

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T15:41+0300

2024-01-13T15:41+0300

2024-01-13T15:41+0300

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barcelona

süper kupa

ispanya süper kupası

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İspanya Kupa sahibini buluyor. El Clasico'ya sahne olacak finalde Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Müsabaka, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde bulunan Al-Awwal Park’ta yarın TSİ 22.00’de oynanacak. Milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada oyuna girdi. Arda, yarın akşam görev alması halinde El Clasico'da ilk kez forma giymiş olacak. Real Madrid ile Barcelona arasındaki ilk Süper Kupa finali 2011-2012 sezonunda çift maçlı sistemde oynandı. Söz konusu finalde 2-2 biten ilk maçın ardından rövanşı 3-2 kazanan Barcelona kupaya uzandı. Bir sonraki final eşleşmesi ise hemen ertesi sezon olan 2012-2013’te gerçekleşti. Bu eşleşmenin Camp Nou’da oynanan ilk karşılaşmasında Barcelona 3-2 galip gelirken rövanş maçında ise Santiago Bernabeu’da Real Madrid 2-1 kazandı.217.kez karşı karşıya denk geleceklerO dönemin statüsüne göre deplasman gol averajıyla Real Madrid kupayı kazanan taraf oldu. 2017-2018 sezonunda oynanan Süper Kupa finalinde ise rakibini 3-1 ve 2-0’lık skorlarla yenen Madrid ekibi bir kez daha kupaya uzandı. Geçtiğimiz sezon bu kez tek maç üzerinden oynanan Süper Kupa finalinde ise rakibini 3-1 mağlup eden Barcelona kupanın sahibi oldu. Yarın oynanacak müsabaka ile Süper Kupa finallerinde 5. kez El Clasico heyecanı yaşanacak.İspanya’nın iki lokomotif kulübü, tarihlerinde 217. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda Madrid ekibinin rakibine 89-85 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 42 müsabaka ise berabere tamamlandı.

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