https://sputniknews.com.tr/20240113/fenerbahcenin-efsane-oyuncusu-lefter-kucukandonyadis-vefatinin-12-yilinda-anildi-1079603613.html

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı

Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında andı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

lefter küçükandonyadis

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Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'i andı. Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve taraftarlar katıldı. Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken, ardından dualar okundu.Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından da Lefter Küçükandonyadis için video paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20240113/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-trabzonda-goruntulendi-1079602409.html

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