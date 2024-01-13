https://sputniknews.com.tr/20240113/fenerbahcenin-efsane-oyuncusu-lefter-kucukandonyadis-vefatinin-12-yilinda-anildi-1079603613.html
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı
Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında andı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T13:55+0300
2024-01-13T13:55+0300
2024-01-13T13:55+0300
spor
fenerbahçe
lefter küçükandonyadis
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Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'i andı. Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve taraftarlar katıldı. Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken, ardından dualar okundu.Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından da Lefter Küçükandonyadis için video paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240113/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-trabzonda-goruntulendi-1079602409.html
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fenerbahçe, lefter küçükandonyadis
fenerbahçe, lefter küçükandonyadis
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis vefatının 12. yılında anıldı
Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında andı.
Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'i andı.
Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve taraftarlar katıldı. Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken, ardından dualar okundu.
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından da Lefter Küçükandonyadis için video paylaştı: