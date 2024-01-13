https://sputniknews.com.tr/20240113/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-yemene-yonelik-saldirilarin-mesru-mudafaa-hakkiyla-hicbir-ilgisi-yok-1079597227.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Yemen'e yönelik saldırıların meşru müdafaa hakkıyla hiçbir ilgisi yok

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Yemen'e yönelik saldırıların meşru müdafaa hakkıyla hiçbir ilgisi yok

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının BM Şartı'nın... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T11:50+0300

2024-01-13T11:50+0300

2024-01-13T11:50+0300

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meşru müdafaa

51.madde

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Batılı meslektaşlarımızın iddialarının aksine, ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarında gerçekleştirdiği büyük saldırıların BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkının kullanılmasıyla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.51. Madde'nin ticari gemilerle ilgili durumdaa uygulanamayacağını belirten Nebenzya, "Meşru müdafaa hakkı seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için kullanılamaz, Amerikalı meslektaşlarımız bunu çok iyi biliyor" dedi.Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:'Tüm dünyayı Batılı koalisyonun Yemen'e yönelik saldırısını kınamaya çağırıyoruz'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası toplumu ABD ve müttefiklerinin BM yetkisi olmaksızın Yemen'e düzenlediği saldırıyı güçlü bir şekilde kınamaya çağırdığını söyledi.Nebenzya, "Uluslararası toplumu, ABD liderliğindeki bir grup ülke tarafından BM yetkisi olmaksızın Yemen'e yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınamaya çağırıyoruz. Bu konuda bölgesel ortaklarımız tarafından dile getirilen endişeleri paylaşıyor ve Orta Doğu'da şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.'Ortadoğu'da gerilimin tırmanması bölgeyi büyük bir felaketle karşı karşıya bırakabilir'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmaya devam etmesinin tüm bölgede büyük bir felakete yol açabileceğini belirtti.Nebenzya, açıklamasında şu sözleri kaydetti:Nebenzya, bunun tüm sorumluluğunun bencil jeopolitik çıkarları uğruna uluslararası toplumun Gazze’de ateşkes taleplerini ısrarla engellemekle kalmayıp, aynı zamanda kendileri de bir kez daha saldırgan hale gelen ABD ve suç ortaklarına ait olacağını vurguladı.'Savaş Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne yayılıyor'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki savaşın Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne yayıldığını söyledi.Nebenzya, "Yemen'de tanık olduklarımız ne yazık ki bize acı bir şekilde tanıdık geliyor. Aynı yıkım tablosunu üç aydır Gazze Şeridi'nde de gözlemliyoruz. Şimdi uzun süredir acı çeken Yemen bir kez daha bölgedeki çatışmaların odağı haline geldi. Savaş Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne yayılıyor" dedi.'Batı'nın Kızıldeniz'deki operasyonlar için yetkisi yok'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, koalisyonun Kızıldeniz'de güç kullanarak harekete geçmesi için meşru bir yetkisi olmadığını söyledi.Nebenzya, "Açık olan bir şey var: kendi kendini ilan eden koalisyonun güçlü eylemler için meşru bir yetkisi yok. Saldırıların kabul edilemez olduğu ticari gemiciliği korumak başka bir şeydir, başka bir devleti orantısız ve yasadışı bir şekilde bombalamak ise bambaşka bir şeydir" dedi.ABD ve İngiltere'nin Yemen'i bombalamak için hiçbir yasal dayanağı olmadığının altını çizen Nebenzya, "ABD ve İngiltere'nin saldırganlıklarını haklı göstermek için bugün ortaya koymaya çalıştıkları açıkçası zayıf argümanlar bizi şaşırtmadı zira başka dayanak mevcut değil ve olamaz. Egemen Yemen'e yönelik saldırılarının hiçbir yasal dayanağı yoktur" dedi.Nebenzya açıklamasında şu cümlelerin altını çizdi:Nebenzya, "Anglo-Sakson tandemi ve uyduları bir kez daha BM Şartını ve diğer uluslararası hukuk normlarını alenen ihlal ediyor ve zaten yanmakta olan Ortadoğu'daki durumu daha da korluyor" dedi.'BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e yönelik saldırılar nedeniyle ABD'ye yaptırım uygulamıyor'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD ve müttefiklerine Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulamadığını söyledi.Nebenzya, "Şart'ın VII. bölümü uyarınca güç kullanımı için BMGK tarafından verilmiş bir yetki de yoktu" dedi.BM Şartı'nın 7. Bölümünde yer alan 51. Madde, Şart'ı 'Örgütün bir üyesine karşı silahlı bir saldırı olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya kadar, doğal olan bireysel ya da toplu meşru müdafaa hakkını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini' belirtmektedir.Madde ayrıca, BM üyelerinin bu meşru müdafaa hakkını kullanırken aldıkları önlemlerin derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirileceğini ve 'Güvenlik Konseyi'nin işbu Antlaşma uyarınca, uluslararası barış ve güvenliği korumak veya yeniden tesis etmek için gerekli gördüğü her türlü önlemi alma yetki ve sorumluluğunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini' belirtmektedir.'ABD Yemen'e yönelik saldırılar için 'tehditleri' keyfi olarak tanımlayacak'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını hangi 'tehditler' altında sürdüreceğini uluslararası hukuku dikkate almaksızın keyfi olarak belirleyeceğini söyledi.Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:Nebenzya BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki Husilere ait tesislere yönelik saldırılarının bir grup ülkenin başka bir devlete yönelik silahlı saldırısı olduğunu söyledi.Nebenzya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html

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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), yemen, husiler, abd, ingiltere, meşru müdafaa, 51.madde