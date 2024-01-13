https://sputniknews.com.tr/20240113/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mermi-ve-iha-uretildigi-tesisleri-kinjal-fuzeleriyle-vuruldu-1079607567.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın mermi ve İHA üretildiği tesisleri Kinjal füzeleriyle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın mermi ve İHA üretildiği tesisleri Kinjal füzeleriyle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna’nın mermi, barut ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislere Kinjal hipersonik füzeler dahil hassas... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T16:19+0300

2024-01-13T16:19+0300

2024-01-13T16:19+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

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herson

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı:Rusya Silahlı Kuvvetleri bu sabah, Ukrayna’nın 155, 152 ve 125 mm mermiler, barut ve insansız hava araçlarını üreten savunma sanayisi tesislerine Kinjal hipersonik füze ve insansız hava araçları dahil deniz ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm belirlenen hedefler vuruldu.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin topçu ve hava birimleriyle koordineli eylemleri sonucu Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu yaklaşık 35 asker, bir tank, beş otomobil, Krab topçu sistemi ve ABD yapımı M777 topçu sistemini kaybetti. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Bunun sonucun 280’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı, dokuz otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri ve hava, topçu ve ağır çoklu roketatar birimlerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Ukrayna ordusu yaklaşık 320 asker, dört tank, iki zırhlı savaş aracı, sekiz kamyonet, Strela-10 çoklu roketatar, Gvozdika obüsü ve iki adet D-30 obüsünü kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı, 110’dan fazla asker, üç otomobil ve D-20 obüsü oldu.Zaporojye istikametinde de Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen kombine saldırılar sonucu 50 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil, D-30 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı yok edildi.Herson istikametinde gerçekleştirilen saldırılarda Ukrayna’nın yaklaşık 40 askeri, iki otomobil ve iki adet Gvozdika topçu sistemi imha edildi.Rus hava savunma sistemleri son bir gün içerisinde 21 Ukrayna İHA’sını düşürdü.

https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-48-ukraynali-asker-teslim-oldu-1079587726.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson, insansız hava aracı (iha)