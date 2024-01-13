Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın mermi ve İHA üretildiği tesisleri Kinjal füzeleriyle vuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yarısından fazlası akıl sağlığını kaybetmiş durumda'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'ye Hatay adayı tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gazze’de yaşanan kuşkusuz felaket. Fakat İslam aleminde Yahudi kodlaması sorgulanmalı’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
07:14
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
08:12
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
08:26
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
09:25
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
10:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
11:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
11:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Batı’ya Napolyon göndermesi
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
16:22
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
16:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı
17:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
20:51
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240113/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mermi-ve-iha-uretildigi-tesisleri-kinjal-fuzeleriyle-vuruldu-1079607567.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın mermi ve İHA üretildiği tesisleri Kinjal füzeleriyle vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın mermi ve İHA üretildiği tesisleri Kinjal füzeleriyle vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna’nın mermi, barut ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislere Kinjal hipersonik füzeler dahil hassas... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T16:19+0300
2024-01-13T16:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
zaporojye
herson
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_042ddfcf6f6f7d6b1393b4d8c5355572.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı:Rusya Silahlı Kuvvetleri bu sabah, Ukrayna’nın 155, 152 ve 125 mm mermiler, barut ve insansız hava araçlarını üreten savunma sanayisi tesislerine Kinjal hipersonik füze ve insansız hava araçları dahil deniz ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm belirlenen hedefler vuruldu.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin topçu ve hava birimleriyle koordineli eylemleri sonucu Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu yaklaşık 35 asker, bir tank, beş otomobil, Krab topçu sistemi ve ABD yapımı M777 topçu sistemini kaybetti. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Bunun sonucun 280’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı, dokuz otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri ve hava, topçu ve ağır çoklu roketatar birimlerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Ukrayna ordusu yaklaşık 320 asker, dört tank, iki zırhlı savaş aracı, sekiz kamyonet, Strela-10 çoklu roketatar, Gvozdika obüsü ve iki adet D-30 obüsünü kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı, 110’dan fazla asker, üç otomobil ve D-20 obüsü oldu.Zaporojye istikametinde de Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen kombine saldırılar sonucu 50 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil, D-30 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı yok edildi.Herson istikametinde gerçekleştirilen saldırılarda Ukrayna’nın yaklaşık 40 askeri, iki otomobil ve iki adet Gvozdika topçu sistemi imha edildi.Rus hava savunma sistemleri son bir gün içerisinde 21 Ukrayna İHA’sını düşürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-48-ukraynali-asker-teslim-oldu-1079587726.html
rusya
ukrayna
donetsk
zaporojye
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2d49a2d1f876dc4ebb9926d75e5c3e82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın mermi ve İHA üretildiği tesisleri Kinjal füzeleriyle vuruldu

16:19 13.01.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna’nın mermi, barut ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislere Kinjal hipersonik füzeler dahil hassas silahlarla grup saldırısının gerçekleştirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı:
Rusya Silahlı Kuvvetleri bu sabah, Ukrayna’nın 155, 152 ve 125 mm mermiler, barut ve insansız hava araçlarını üreten savunma sanayisi tesislerine Kinjal hipersonik füze ve insansız hava araçları dahil deniz ve hava bazlı uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm belirlenen hedefler vuruldu.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin topçu ve hava birimleriyle koordineli eylemleri sonucu Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusu yaklaşık 35 asker, bir tank, beş otomobil, Krab topçu sistemi ve ABD yapımı M777 topçu sistemini kaybetti. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Bunun sonucun 280’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı, dokuz otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri ve hava, topçu ve ağır çoklu roketatar birimlerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordu mevzileri vuruldu. Ukrayna ordusu yaklaşık 320 asker, dört tank, iki zırhlı savaş aracı, sekiz kamyonet, Strela-10 çoklu roketatar, Gvozdika obüsü ve iki adet D-30 obüsünü kaybetti.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı, 110’dan fazla asker, üç otomobil ve D-20 obüsü oldu.
Zaporojye istikametinde de Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen kombine saldırılar sonucu 50 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil, D-30 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı yok edildi.
Herson istikametinde gerçekleştirilen saldırılarda Ukrayna’nın yaklaşık 40 askeri, iki otomobil ve iki adet Gvozdika topçu sistemi imha edildi.
Rus hava savunma sistemleri son bir gün içerisinde 21 Ukrayna İHA’sını düşürdü.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 48 Ukraynalı asker teslim oldu
Dün, 20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала