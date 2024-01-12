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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-48-ukraynali-asker-teslim-oldu-1079587726.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 48 Ukraynalı asker teslim oldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 48 Ukraynalı asker teslim oldu
Rusya Savunma Bakanlığı, 6-12 Ocak döneminde, Ukrayna’nın savunma sanayisi tesislerine yönelik Kinjal hipersonik füzeler ve insansız hava araçları kullanılarak... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T20:40+0300
2024-01-12T20:58+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde 6 - 12 Ocak dönemine ilişkin şu bilgilere yer verdi:Rus ordusu, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının, zırhlı araçların, fırlatma sistemlerinin ve topçu sistemlerinin üretildiği, modernize edildiği ve onarıldığı savunma sanayisi tesislerine yönelik Kinjal hipersonik füzeler ve insansız hava araçları dahil hassas silahlarla 23 grup saldırısı gerçekleştirdi.Ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin, aşırı milliyetçi oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerler vuruldu. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, cephenin bazı bölümlerinde konumunu iyileştirerek Ukrayna taarruz gruplarının 27 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 585’ten fazla asker, üç tank, 14 zırhlı savaş aracı, 18 otomobil, 11 top ve bir Grad çoklu roketatar olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu yaklaşık 995 asker, beş zırhlı savaş aracı, 25 otomobil ve beş top kaybetti.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz birliklerinin 6 saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun son bir haftada bu istikamette verdiği kayıp en az 1785 asker, beş tank, ikisi Bradley 20 zırhlı savaş aracı, 63 otomobil, 14 top oldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun 7 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 850 askeri etkisiz hale getirilirken 3 tank, 11 zırhlı savaş aracı, 22 otomobil, 15 top ve bir Grad çoklu roketatar vuruldu.Zaporojye istikametinde, Rus ordu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirdi, Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Yaklaşık 230 asker kaybeden Ukrayna ordusunun ayrıca üç tank, 10 zırhlı savaş aracı, 17 otomobil ve üç topu yok edildi.Herson istikametinde, Ukrayna sabotaj gruplarının Dinyeper'in sol yakasına çıkarma yapma girişimleri engellendi. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 275 asker, bir tank, 21 otomobil, 15 bot ve 7 top olarak gerçekleşti.Son bir haftada 35’i Kupyansk istikametinde toplamda 48 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.Rus Hava Uzay Kuvvetleri son bir haftada Ukrayna’ya ait birer adet Su-27 ve Su-25 savaş uçakları ve bir adet Mi-8 helikopterini düşürdü. Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 161 insansız hava aracını vurdu. Ayrıca iki adet P-18 radarı, 10 mühimmat deposu ve bir elektronik harp sistemi yok edildi.Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 567 savaş uçağı, 265 helikopter, 10 bin 620 insansız hava aracı, 447 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 578 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, bin 202 çoklu roketatar, 7 bin 694 sahra topu ve havan topu ile birlikte 17 bin 345 adet farklı türden askeri aracın imha edildiği de eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltere-ukraynayi-10-yil-boyunca-desteklemeyi-taahhut-etti-1079587610.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 48 Ukraynalı asker teslim oldu

20:40 12.01.2024 (güncellendi: 20:58 12.01.2024)
© Sputnik / Павел ЛисицынRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rusya Savunma Bakanlığı, 6-12 Ocak döneminde, Ukrayna’nın savunma sanayisi tesislerine yönelik Kinjal hipersonik füzeler ve insansız hava araçları kullanılarak 23 grup saldırısının gerçekleştirildiğini, cephede de 4 bin 720 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini 48 askerin daha silah bırakarak Rus ordusuna teslim olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde 6 - 12 Ocak dönemine ilişkin şu bilgilere yer verdi:
Rus ordusu, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının, zırhlı araçların, fırlatma sistemlerinin ve topçu sistemlerinin üretildiği, modernize edildiği ve onarıldığı savunma sanayisi tesislerine yönelik Kinjal hipersonik füzeler ve insansız hava araçları dahil hassas silahlarla 23 grup saldırısı gerçekleştirdi.
Ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin, aşırı milliyetçi oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerler vuruldu. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, cephenin bazı bölümlerinde konumunu iyileştirerek Ukrayna taarruz gruplarının 27 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 585’ten fazla asker, üç tank, 14 zırhlı savaş aracı, 18 otomobil, 11 top ve bir Grad çoklu roketatar olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu yaklaşık 995 asker, beş zırhlı savaş aracı, 25 otomobil ve beş top kaybetti.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz birliklerinin 6 saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun son bir haftada bu istikamette verdiği kayıp en az 1785 asker, beş tank, ikisi Bradley 20 zırhlı savaş aracı, 63 otomobil, 14 top oldu.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun 7 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 850 askeri etkisiz hale getirilirken 3 tank, 11 zırhlı savaş aracı, 22 otomobil, 15 top ve bir Grad çoklu roketatar vuruldu.
Zaporojye istikametinde, Rus ordu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirdi, Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Yaklaşık 230 asker kaybeden Ukrayna ordusunun ayrıca üç tank, 10 zırhlı savaş aracı, 17 otomobil ve üç topu yok edildi.
Herson istikametinde, Ukrayna sabotaj gruplarının Dinyeper'in sol yakasına çıkarma yapma girişimleri engellendi. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 275 asker, bir tank, 21 otomobil, 15 bot ve 7 top olarak gerçekleşti.
Son bir haftada 35’i Kupyansk istikametinde toplamda 48 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.
Rus Hava Uzay Kuvvetleri son bir haftada Ukrayna’ya ait birer adet Su-27 ve Su-25 savaş uçakları ve bir adet Mi-8 helikopterini düşürdü. Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 161 insansız hava aracını vurdu. Ayrıca iki adet P-18 radarı, 10 mühimmat deposu ve bir elektronik harp sistemi yok edildi.
Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 567 savaş uçağı, 265 helikopter, 10 bin 620 insansız hava aracı, 447 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 578 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, bin 202 çoklu roketatar, 7 bin 694 sahra topu ve havan topu ile birlikte 17 bin 345 adet farklı türden askeri aracın imha edildiği de eklendi.
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