https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltere-ukraynayi-10-yil-boyunca-desteklemeyi-taahhut-etti-1079587610.html
İngiltere, Ukrayna'yı 10 yıl boyunca desteklemeyi taahhüt etti
İngiltere, Ukrayna'yı 10 yıl boyunca desteklemeyi taahhüt etti
Londra ile Kiev arasında 10 yıl geçerli olacak güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalandı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T20:22+0300
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İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan anlaşma metnine göre, Londra ile Kiev arasında imzalanan yeni güvenlik işbirliği anlaşmasında İngiltere, Ukrayna'yı 10 yıl boyunca desteklemeyi taahhüt ediyor.Belgede, “Bu anlaşma imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak. İngiltere bu anlaşmanın 10 yıllık süresi boyunca Ukrayna'ya destek vermeye devam edecek” ifadeleri yer aldı.İlgili anlaşma Kiev'de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandı.Yeni anlaşma özellikle askeri alanda işbirliğini öngörüyor. Londra, Kiev'e savunma yönetimi ve politikası konusunda uzun vadeli danışmanlık ve destek sağlayacak ve aynı zamanda NATO ile uyumlu modern silahlı kuvvetlerin ve Ukrayna savunma sektörünün gelişimine yardımcı olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240112/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-yok-edildi-1079578797.html
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ingiltere, londra, kiev
İngiltere, Ukrayna'yı 10 yıl boyunca desteklemeyi taahhüt etti
Londra ile Kiev arasında 10 yıl geçerli olacak güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalandı.
İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayınlanan anlaşma metnine göre, Londra ile Kiev arasında imzalanan yeni güvenlik işbirliği anlaşmasında İngiltere, Ukrayna'yı 10 yıl boyunca desteklemeyi taahhüt ediyor.
Belgede, “Bu anlaşma imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak. İngiltere bu anlaşmanın 10 yıllık süresi boyunca Ukrayna'ya destek vermeye devam edecek” ifadeleri yer aldı.
İlgili anlaşma Kiev'de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandı.
Yeni anlaşma özellikle askeri alanda işbirliğini öngörüyor. Londra, Kiev'e savunma yönetimi ve politikası konusunda uzun vadeli danışmanlık ve destek sağlayacak ve aynı zamanda NATO ile uyumlu modern silahlı kuvvetlerin ve Ukrayna savunma sektörünün gelişimine yardımcı olacak.