https://sputniknews.com.tr/20240113/operasyonlar-gece-boyunca-devam-etti-ypgnin-petrol-uretim-tesisleri-vuruldu-1079596102.html
Pençe-Kilit harekatında YPG'ye ait petrol üretim tesisleri vuruldu
Pençe-Kilit harekatında YPG'ye ait petrol üretim tesisleri vuruldu
Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki petrol üretim tesisi olan 4'ten fazla... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T10:53+0300
2024-01-13T10:53+0300
2024-01-13T10:55+0300
türkiye
pkk
ypg/pkk
pkk/ypg
terörist
petrol
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırılarının ardından bölgeye hava harekatının yanı sıra belirlenen noktalar kara ateş destek vasıtasıyla vuruldu. Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla terör örgütünün Kamışlı’daki petrol tesisinin de bulunduğu 4'ten fazla hedef vuruldu. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240113/msb-operasyonlar-sonucu-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-20ye-yukseldi--1079595565.html
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pkk, ypg/pkk, pkk/ypg, terörist, petrol
pkk, ypg/pkk, pkk/ypg, terörist, petrol
Pençe-Kilit harekatında YPG'ye ait petrol üretim tesisleri vuruldu
10:53 13.01.2024 (güncellendi: 10:55 13.01.2024)
Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki petrol üretim tesisi olan 4'ten fazla hedef kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırılarının ardından bölgeye hava harekatının yanı sıra belirlenen noktalar kara ateş destek vasıtasıyla vuruldu.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla terör örgütünün Kamışlı’daki petrol tesisinin de bulunduğu 4'ten fazla hedef vuruldu. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.