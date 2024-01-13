https://sputniknews.com.tr/20240113/kuba-abd-ve-ingilterenin-yemene-yonelik-saldirilarini-kinadi-1079593534.html
Küba, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
Küba, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
Küba Dışişleri Bakanı, ülkenin ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki saldırılarını kınadığını söyledi 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T09:26+0300
2024-01-13T09:26+0300
2024-01-13T09:26+0300
dünya
küba
küba dışişleri bakanlığı
yemen
nato
amerika
husiler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_cc4726f2e7d98b2803517b27729fb3d3.jpg
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.Küba Dışişleri Bakanı, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz" diye yazdı.Parrilla açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240112/yemen-saglik-bakanligi-yetkilisi-al-hadri-olu-sayisi-11e-yukseldi-1079584646.html
küba
yemen
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_e78ee742bf8e2db412e1ac42b5cac047.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küba, küba dışişleri bakanlığı, yemen, nato, amerika, husiler
küba, küba dışişleri bakanlığı, yemen, nato, amerika, husiler
Küba, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
Küba Dışişleri Bakanı, ülkenin ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki saldırılarını kınadığını söyledi
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz" diye yazdı.
Parrilla açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz. Bu tür eylemler Gazze'de soykırımı teşvik etmektedir. Filistin bölgesinde acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz.