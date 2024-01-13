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Küba, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
Küba, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
Küba Dışişleri Bakanı, ülkenin ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki saldırılarını kınadığını söyledi 13.01.2024, Sputnik Türkiye
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.Küba Dışişleri Bakanı, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz" diye yazdı.Parrilla açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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küba, küba dışişleri bakanlığı, yemen, nato, amerika, husiler
küba, küba dışişleri bakanlığı, yemen, nato, amerika, husiler

Küba, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı

09:26 13.01.2024
© AFP 2023Küba bayrağı
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© AFP 2023
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Küba Dışişleri Bakanı, ülkenin ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki saldırılarını kınadığını söyledi
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı, "ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz" diye yazdı.
Parrilla açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ABD ve NATO müttefiklerinin Yemen'de uluslararası hukuku ihlal eden askeri saldırılarını kınıyoruz. Bu tür eylemler Gazze'de soykırımı teşvik etmektedir. Filistin bölgesinde acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz.

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