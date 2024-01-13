https://sputniknews.com.tr/20240113/italyadan-abd-ile-ingilterenin-husilere-yonelik-operasyonuna-destek-1079594349.html
İtalya'dan ABD ile İngiltere'nin Husilere yönelik operasyonuna destek
İtalya'dan ABD ile İngiltere'nin Husilere yönelik operasyonuna destek
İtalya hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T10:02+0300
2024-01-13T10:02+0300
2024-01-13T10:02+0300
dünya
italya
kızıldeniz
husiler
ensarullah
abd
ingiltere
antonio tajani
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada İtalya'nın Yemen'deki Husi hareketinin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarını kınadığı ve güvenli seyrüseferin sağlanması için müttefiklerin operasyonlarını desteklediği belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:İtalya, Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Şii hareketinin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayan 10 Ocak tarihli BM Güvenlik Konseyi kararının onaylanmasını memnuniyetle karşılamakta ve BM üyesi devletlerin serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik çabalarına tam destek verdiği belirtti. Yapılan açıklamada, Husi isyancılara uygulanan silah ambargosuna uyulması çağrısında bulunarak Kızıldeniz'i istikrarsızlaştırmaya yönelik eylemlerin 'ne yerel aktörlerin ne de uluslararası toplumun çıkarına olduğunu' belirtildi.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini garanti etmeye kararlıyız. Avrupa misyonu Atalanta'ya katılıyoruz ve bu misyonun daha geniş yetkilere sahip olmasını veya malların serbest dolaşımı için yeni bir Avrupa misyonu başlatılmasını talep edeceğiz" sözlerini kaydetmişti
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html
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italya, kızıldeniz, husiler, ensarullah, abd, ingiltere, antonio tajani
italya, kızıldeniz, husiler, ensarullah, abd, ingiltere, antonio tajani
İtalya'dan ABD ile İngiltere'nin Husilere yönelik operasyonuna destek
İtalya hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada İtalya'nın Yemen'deki Husi hareketinin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarını kınadığı ve güvenli seyrüseferin sağlanması için müttefiklerin operasyonlarını desteklediği belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İtalya, Husiler tarafından Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik tekrarlanan saldırıları kesin bir dille kınamakta ve uluslararası standartlara uygun olarak serbest ve güvenli seyrüsefer hakkına verdiği güçlü desteği bir kez daha teyit etmektedir. Husilerin kabul edilemez davranışları karşısında İtalya, küresel ticaret akışının ve insani yardımın yararına olacak şekilde, gemilerini savunma hakkına sahip müttefik ülkelerin operasyonlarını desteklemektedir.
İtalya, Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Şii hareketinin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayan 10 Ocak tarihli BM Güvenlik Konseyi kararının onaylanmasını memnuniyetle karşılamakta ve BM üyesi devletlerin serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik çabalarına tam destek verdiği belirtti. Yapılan açıklamada, Husi isyancılara uygulanan silah ambargosuna uyulması çağrısında bulunarak Kızıldeniz'i istikrarsızlaştırmaya yönelik eylemlerin 'ne yerel aktörlerin ne de uluslararası toplumun çıkarına olduğunu' belirtildi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini garanti etmeye kararlıyız. Avrupa misyonu Atalanta'ya katılıyoruz ve bu misyonun daha geniş yetkilere sahip olmasını veya malların serbest dolaşımı için yeni bir Avrupa misyonu başlatılmasını talep edeceğiz" sözlerini kaydetmişti