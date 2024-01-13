https://sputniknews.com.tr/20240113/italyadan-abd-ile-ingilterenin-husilere-yonelik-operasyonuna-destek-1079594349.html

İtalya'dan ABD ile İngiltere'nin Husilere yönelik operasyonuna destek

İtalya'dan ABD ile İngiltere'nin Husilere yönelik operasyonuna destek

İtalya hükümeti, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını desteklediğini açıkladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T10:02+0300

2024-01-13T10:02+0300

2024-01-13T10:02+0300

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antonio tajani

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada İtalya'nın Yemen'deki Husi hareketinin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarını kınadığı ve güvenli seyrüseferin sağlanması için müttefiklerin operasyonlarını desteklediği belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:İtalya, Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Şii hareketinin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayan 10 Ocak tarihli BM Güvenlik Konseyi kararının onaylanmasını memnuniyetle karşılamakta ve BM üyesi devletlerin serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik çabalarına tam destek verdiği belirtti. Yapılan açıklamada, Husi isyancılara uygulanan silah ambargosuna uyulması çağrısında bulunarak Kızıldeniz'i istikrarsızlaştırmaya yönelik eylemlerin 'ne yerel aktörlerin ne de uluslararası toplumun çıkarına olduğunu' belirtildi.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini garanti etmeye kararlıyız. Avrupa misyonu Atalanta'ya katılıyoruz ve bu misyonun daha geniş yetkilere sahip olmasını veya malların serbest dolaşımı için yeni bir Avrupa misyonu başlatılmasını talep edeceğiz" sözlerini kaydetmişti

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html

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italya, kızıldeniz, husiler, ensarullah, abd, ingiltere, antonio tajani