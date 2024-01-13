https://sputniknews.com.tr/20240113/istanbulda-guvenlik-toplantisi-yapilacak-1079591617.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T00:21+0300
2024-01-13T00:21+0300
2024-01-13T00:37+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
şehit
dolmabahçe çalışma ofisi
istanbul
dolmabahçe
ali yerlikaya
yaşar güler
orgeneral yaşar güler
metin gürak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı'nda 6 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240112/msb-duyurdu-kuzey-iraktaki-us-bolgesine-saldirida-5-turk-askeri-sehit-oldu-1079589175.html
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recep tayyip erdoğan, şehit, dolmabahçe çalışma ofisi, istanbul, dolmabahçe, ali yerlikaya, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, metin gürak, ibrahim kalın, hakan fidan
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
00:21 13.01.2024 (güncellendi: 00:37 13.01.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı'nda 6 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."