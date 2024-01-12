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MSB duyurdu: Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda 5 Türk askeri şehit oldu
MSB duyurdu: Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda 5 Türk askeri şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde sızmaya çalışanlarla çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada konuyla ilgili doğrulanmamış içerikleri paylaşmama çağrısında bulundu.Altun, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240111/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1-asker-yaralandi-1079558279.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, şehit, terörist
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, şehit, terörist

MSB duyurdu: Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda 5 Türk askeri şehit oldu

22:03 12.01.2024 (güncellendi: 22:13 12.01.2024)
© AATürk askeri, operasyon
Türk askeri, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde sızmaya çalışanlarla çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada konuyla ilgili doğrulanmamış içerikleri paylaşmama çağrısında bulundu.
Altun, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.
Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun.
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
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