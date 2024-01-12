MSB duyurdu: Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda 5 Türk askeri şehit oldu
22:03 12.01.2024 (güncellendi: 22:13 12.01.2024)
© AATürk askeri, operasyon
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde sızmaya çalışanlarla çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada konuyla ilgili doğrulanmamış içerikleri paylaşmama çağrısında bulundu.
Altun, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.
Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun.