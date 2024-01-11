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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
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Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını' açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240111/msb-duyurdu-us-bolgelerinde-akilli-telefon-yasagi-1079537965.html
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

23:40 11.01.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıTürk askeri, MSB
Türk askeri, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını' açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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