https://sputniknews.com.tr/20240111/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1-asker-yaralandi-1079558279.html

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T23:40+0300

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2024-01-11T23:40+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

pençe-kilit harekatı

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Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını' açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/msb-duyurdu-us-bolgelerinde-akilli-telefon-yasagi-1079537965.html

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe-kilit harekatı