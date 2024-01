https://sputniknews.com.tr/20240113/issiz-adada-50-gun-gecirdi-sisedeki-cumle-hayatini-degistirdi-1079613405.html

Issız adada 50 gün geçirdi: Şişedeki cümle hayatını değiştirdi

13.01.2024

Hollanda'nın kuzeyindeki Rottumeroog adası, Avrupa'daki doğa dostu yasalarla korunan, ıssız ve vahşi bir yer olarak biliniyor. Tarihi 15-16'ncı yüzyıla dayandığı bilinen ada ilk başta Rottum'daki St. Juliana Manastırı tarafından tarım amacıyla değerlendiriliyordu. Ana karaya bağlı olmayan ve deniz akıntılarıyla birlikte yavaş yavaş güneydoğu yönünde hareket halinde olan adanın da yer aldığı Wadden Denizi, sahip olduğu özellikle 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil olmuştu. National Geographic fotoğrafçısı Jasper Doest, artık üzerinde kimsenin bulunmadığı ve yavaş yavaş hareket halinde olan bu gizemli adada 2012-2013 yılları arasında tam 50 gün geçirdi. Birçok kişinin merak ettiği gizemli ada hakkında daha çok bilgi sahibi olmayı hedefleyen fotoğrafçının karşılaştıkları ise gündeme geldi.Hollanda'daki Rottumeroog adası, Kuzey Denizi'ne bağlanan sulak alan Waddenzee'de yer alıyor. Ada aynı zamanda yüzbinlerce göçmen kuş için hayati bir dinlenme noktası özelliği taşıyor. 'Avrupa plaj otu' olarak da bilinen Marram otu, kıyıların korunmasında çok önemli bir rol oynuyor.Milliyet'in haberine göre, genç fotoğrafçı, Hollanda kıyılarına yakın bir yerde büyümüştü ve Rottumeroog'un düz ve açık ortamı ona oldukça aşina geliyordu. Temeli kum olan ve akıntının rehberliğinde yavaş yavaş sürüklenen adanın çevresinde her gün yürüyor, manzaradaki küçük değişiklikleri izlemek için kendini eğitiyor ve fotoğraf çekiyordu. Rottumeroog'da çekilecek bir an aramak ona göre adeta hazine aramak gibi bir şeydi. Doest'in keşfetmeyi en sevdiği yerlerden biri eski bir binanın bulunduğu kıyı boyuydu. Geriye kalan tek şey, aralarında kabukların ve okyanus döküntülerinin toplandığı yarı gömülü tuğlalardı. Adadaki keşfi olağan bir şekilde devam ederken bir gün molozların arasındaki bir parlaklık dikkatini çekti.Şişede yazanlar hayatını değiştirdiParlaklığa biraz daha yakınlaştığında dikkatini çeken şeyin bir şişe olduğunu fark etti. Kapağı vidalanmış ve içinde kağıt parçası olan bu şişe önceden bulduklarına benzemiyordu. İçini açtığında el yazısıyla yazılmış bir not buldu. İngilizce olarak kaleme alınmış notta şunlar yazıyordu:Gördükleri karşısında oldukça heyecanlanan Doest, hemen Meike'ye cevap mektubu yazmak istedi. Küçük kız Hollanda'daki okulunu mektup adresi olarak vermişti. Fotoğrafçı Doest kaleme aldığı mektupta Kuzey Avrupa'nın yoğun nüfuslu bir bölgesinde izole olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı. Rottumeroog'da yalnızca toprak, su ve kum gördüğünü ayrıca rüzgarın kulaklarına ıslık çaldığından bahsetti.Mektubun sahibini bulduGenç fotoğrafçının gönderdiği mektup bir süre sonra küçük kıza ulaştı. Üstelik iki taraf arasındaki sıra dışı dostluk bugün bile sürüyor. Doest, aradan yıllar geçse de o küçük kızın ailesiyle hala iletişim kurmaya devam ediyor. Vahşi doğa fotoğrafçısı, onu bambaşka bir insan haline getiren ilginç deneyimi şu sözlerle anlatıyor:

