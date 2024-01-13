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Issız adada 50 gün geçirdi: Şişedeki cümle hayatını değiştirdi
Issız adada 50 gün geçirdi: Şişedeki cümle hayatını değiştirdi
Ziyarete kapalı olan ve tek bir insanın dahi izinsiz adım atamadığı adada tam 50 gün geçirmişti. Issız adaya yaptığı ziyaretin ilerleyen günlerinde kumsalda... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T22:15+0300
2024-01-13T22:15+0300
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Hollanda'nın kuzeyindeki Rottumeroog adası, Avrupa'daki doğa dostu yasalarla korunan, ıssız ve vahşi bir yer olarak biliniyor. Tarihi 15-16'ncı yüzyıla dayandığı bilinen ada ilk başta Rottum'daki St. Juliana Manastırı tarafından tarım amacıyla değerlendiriliyordu. Ana karaya bağlı olmayan ve deniz akıntılarıyla birlikte yavaş yavaş güneydoğu yönünde hareket halinde olan adanın da yer aldığı Wadden Denizi, sahip olduğu özellikle 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil olmuştu. National Geographic fotoğrafçısı Jasper Doest, artık üzerinde kimsenin bulunmadığı ve yavaş yavaş hareket halinde olan bu gizemli adada 2012-2013 yılları arasında tam 50 gün geçirdi. Birçok kişinin merak ettiği gizemli ada hakkında daha çok bilgi sahibi olmayı hedefleyen fotoğrafçının karşılaştıkları ise gündeme geldi.Hollanda'daki Rottumeroog adası, Kuzey Denizi'ne bağlanan sulak alan Waddenzee'de yer alıyor. Ada aynı zamanda yüzbinlerce göçmen kuş için hayati bir dinlenme noktası özelliği taşıyor. 'Avrupa plaj otu' olarak da bilinen Marram otu, kıyıların korunmasında çok önemli bir rol oynuyor.Milliyet'in haberine göre, genç fotoğrafçı, Hollanda kıyılarına yakın bir yerde büyümüştü ve Rottumeroog'un düz ve açık ortamı ona oldukça aşina geliyordu. Temeli kum olan ve akıntının rehberliğinde yavaş yavaş sürüklenen adanın çevresinde her gün yürüyor, manzaradaki küçük değişiklikleri izlemek için kendini eğitiyor ve fotoğraf çekiyordu. Rottumeroog'da çekilecek bir an aramak ona göre adeta hazine aramak gibi bir şeydi. Doest'in keşfetmeyi en sevdiği yerlerden biri eski bir binanın bulunduğu kıyı boyuydu. Geriye kalan tek şey, aralarında kabukların ve okyanus döküntülerinin toplandığı yarı gömülü tuğlalardı. Adadaki keşfi olağan bir şekilde devam ederken bir gün molozların arasındaki bir parlaklık dikkatini çekti.Şişede yazanlar hayatını değiştirdiParlaklığa biraz daha yakınlaştığında dikkatini çeken şeyin bir şişe olduğunu fark etti. Kapağı vidalanmış ve içinde kağıt parçası olan bu şişe önceden bulduklarına benzemiyordu. İçini açtığında el yazısıyla yazılmış bir not buldu. İngilizce olarak kaleme alınmış notta şunlar yazıyordu:Gördükleri karşısında oldukça heyecanlanan Doest, hemen Meike'ye cevap mektubu yazmak istedi. Küçük kız Hollanda'daki okulunu mektup adresi olarak vermişti. Fotoğrafçı Doest kaleme aldığı mektupta Kuzey Avrupa'nın yoğun nüfuslu bir bölgesinde izole olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı. Rottumeroog'da yalnızca toprak, su ve kum gördüğünü ayrıca rüzgarın kulaklarına ıslık çaldığından bahsetti.Mektubun sahibini bulduGenç fotoğrafçının gönderdiği mektup bir süre sonra küçük kıza ulaştı. Üstelik iki taraf arasındaki sıra dışı dostluk bugün bile sürüyor. Doest, aradan yıllar geçse de o küçük kızın ailesiyle hala iletişim kurmaya devam ediyor. Vahşi doğa fotoğrafçısı, onu bambaşka bir insan haline getiren ilginç deneyimi şu sözlerle anlatıyor:
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fotoğrafçılık, mektup, şişe, şişe mesajı, mektuplu şişe, deniz, kumsal, mesaj
fotoğrafçılık, mektup, şişe, şişe mesajı, mektuplu şişe, deniz, kumsal, mesaj

Issız adada 50 gün geçirdi: Şişedeki cümle hayatını değiştirdi

22:15 13.01.2024
CC BY 2.0 / Atlantios / içinde mektup olan cam bir şişe
içinde mektup olan cam bir şişe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
CC BY 2.0 / Atlantios /
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Ziyarete kapalı olan ve tek bir insanın dahi izinsiz adım atamadığı adada tam 50 gün geçirmişti. Issız adaya yaptığı ziyaretin ilerleyen günlerinde kumsalda bir şişeyle karşılaştı. Şişenin içinden çıkan tek bir cümle ise genç adamın hayatını tamamen değiştirdi.
Hollanda'nın kuzeyindeki Rottumeroog adası, Avrupa'daki doğa dostu yasalarla korunan, ıssız ve vahşi bir yer olarak biliniyor. Tarihi 15-16'ncı yüzyıla dayandığı bilinen ada ilk başta Rottum'daki St. Juliana Manastırı tarafından tarım amacıyla değerlendiriliyordu.
Ana karaya bağlı olmayan ve deniz akıntılarıyla birlikte yavaş yavaş güneydoğu yönünde hareket halinde olan adanın da yer aldığı Wadden Denizi, sahip olduğu özellikle 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil olmuştu.
National Geographic fotoğrafçısı Jasper Doest, artık üzerinde kimsenin bulunmadığı ve yavaş yavaş hareket halinde olan bu gizemli adada 2012-2013 yılları arasında tam 50 gün geçirdi. Birçok kişinin merak ettiği gizemli ada hakkında daha çok bilgi sahibi olmayı hedefleyen fotoğrafçının karşılaştıkları ise gündeme geldi.
Hollanda'daki Rottumeroog adası, Kuzey Denizi'ne bağlanan sulak alan Waddenzee'de yer alıyor. Ada aynı zamanda yüzbinlerce göçmen kuş için hayati bir dinlenme noktası özelliği taşıyor. 'Avrupa plaj otu' olarak da bilinen Marram otu, kıyıların korunmasında çok önemli bir rol oynuyor.
Milliyet'in haberine göre, genç fotoğrafçı, Hollanda kıyılarına yakın bir yerde büyümüştü ve Rottumeroog'un düz ve açık ortamı ona oldukça aşina geliyordu. Temeli kum olan ve akıntının rehberliğinde yavaş yavaş sürüklenen adanın çevresinde her gün yürüyor, manzaradaki küçük değişiklikleri izlemek için kendini eğitiyor ve fotoğraf çekiyordu. Rottumeroog'da çekilecek bir an aramak ona göre adeta hazine aramak gibi bir şeydi. Doest'in keşfetmeyi en sevdiği yerlerden biri eski bir binanın bulunduğu kıyı boyuydu. Geriye kalan tek şey, aralarında kabukların ve okyanus döküntülerinin toplandığı yarı gömülü tuğlalardı. Adadaki keşfi olağan bir şekilde devam ederken bir gün molozların arasındaki bir parlaklık dikkatini çekti.

Şişede yazanlar hayatını değiştirdi

Parlaklığa biraz daha yakınlaştığında dikkatini çeken şeyin bir şişe olduğunu fark etti. Kapağı vidalanmış ve içinde kağıt parçası olan bu şişe önceden bulduklarına benzemiyordu. İçini açtığında el yazısıyla yazılmış bir not buldu. İngilizce olarak kaleme alınmış notta şunlar yazıyordu:
"Benim adım Meike ve 11 yaşındayım. İyi arkadaşlarım var, ya senin? Kabuklar, rüzgâr ve zamanın şekillendirdiği büyüleyici desenler yaratır."
Gördükleri karşısında oldukça heyecanlanan Doest, hemen Meike'ye cevap mektubu yazmak istedi. Küçük kız Hollanda'daki okulunu mektup adresi olarak vermişti. Fotoğrafçı Doest kaleme aldığı mektupta Kuzey Avrupa'nın yoğun nüfuslu bir bölgesinde izole olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştı. Rottumeroog'da yalnızca toprak, su ve kum gördüğünü ayrıca rüzgarın kulaklarına ıslık çaldığından bahsetti.

Mektubun sahibini buldu

Genç fotoğrafçının gönderdiği mektup bir süre sonra küçük kıza ulaştı. Üstelik iki taraf arasındaki sıra dışı dostluk bugün bile sürüyor. Doest, aradan yıllar geçse de o küçük kızın ailesiyle hala iletişim kurmaya devam ediyor. Vahşi doğa fotoğrafçısı, onu bambaşka bir insan haline getiren ilginç deneyimi şu sözlerle anlatıyor:
"İnsanlar yalnız olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmeye eğilimlidirler. Ancak bana bu deneyim her yönüyle özgürlük gibi geldi. İnsanların yalnızlık deneyimimi anlamalarına yardımcı olmak için kendi fotoğraflarıma ihtiyacım olduğunu fark ettim. Hakkında önceden empoze edilmiş fikirlerin olduğu bir yere giderseniz orada olmayabilecek bir şeyi ararsınız. Rottumeroog'un geniş düzlüğünde kendi yolumdan çekilmeyi, keşfetmeyi ve adanın bana söyleyeceklerini öğretmesine izin vermeyi öğrendim."
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