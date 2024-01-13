https://sputniknews.com.tr/20240113/dunyaya-ulasan-gizemli-radyo-dalgalarinin-sirri-ne-1079613116.html

Dünya'ya ulaşan gizemli radyo dalgalarının sırrı ne?

Dünya'ya ulaşan gizemli radyo dalgalarının sırrı ne?

California San Diego Üniversitesi'nden yıldız patlamalarını inceleyen araştırmacılar uzayda gözlemlenen "dairesel radyo dalgalarını" incelediler. Araştırmaya... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T21:55+0300

2024-01-13T21:55+0300

2024-01-13T21:55+0300

radyo

dalga

galaksi

samanyolu galaksisi

astrofizik

araştırma

uzay

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078023396_0:28:892:530_1920x0_80_0_0_132a0d6cfaec2c657b84c085b9961aa3.jpg

Yeni bir araştırmaya göre, birkaç galaksi büyüklüğünde olduğu söylenen gizemli radyo dalgaları aslında milyarlarca yıl önce patlayan yıldızlardan gelen galaktik rüzgarlar olabilir.Radyo dalgaları 2019 yılında keşfedildi ve saniyede 2 bin kilometreye varan hızlarda hareket etme kapasitesine sahip oldukları belirlendi.Amerikalı astrofizikçilerden oluşan bir ekip dairesel dalgaların aslında galaktik rüzgarların dışarı doğru akması sonucu oluşan şekiller olduğuna inanıyor. Bu dalgaların kaynağı 'süpernova' olarak bilinen devasa yıldız patlamaları olabilir.750 milyon yıllık galaktik rüzgarları gösteren bilgisayar simülasyonları bilim insanlarını şaşkına çeviren dairesel radyo dalgaları için yeni bir açıklama sundu.Radyo dalgalarının kaynağı süpernova etkisiYeni ASKAP teleskopu 2019 yılında alışılmadık bir şey tespit etti: merkezlerinde tüm galaksileri barındıran devasa bir dairesel radyo dalgası.Yıldızlar öldüğünde ve patladığında yıldızdan gelen gazı uzaya geri püskürtürler.Yeterli sayıda yıldız yakın zamanlarda birbirinin yakınında patlarsa, bu patlamaların gücü galaksinin dışına doğru rüzgarlar oluşturabilir.'Radyo halkaları', yıldız patlamalarının daha sonra yarattığı etkilerinden kaynaklı oluşmuş olabilir.Simülasyonlar galaktik rüzgarların 200 milyon yıl boyunca estiğini gösterdi.Galaktik rüzgar durduğunda, ileriye doğru hareket eden bir şok, yüksek sıcaklıktaki gazdan bir radyo halkası oluşturdu.

https://sputniknews.com.tr/20240112/evde-yapti-uzay-gemisine-baglandi-turk-telsizci-astronotla-iletisime-gecti-1079563165.html

samanyolu galaksisi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, dalga, galaksi, samanyolu galaksisi, astrofizik, araştırma, uzay