https://sputniknews.com.tr/20240112/evde-yapti-uzay-gemisine-baglandi-turk-telsizci-astronotla-iletisime-gecti-1079563165.html
Evde yaptı, uzay gemisine bağlandı: Türk telsizci astronotla iletişime geçti
Evde yaptı, uzay gemisine bağlandı: Türk telsizci astronotla iletişime geçti
Telsizler sayesinde iletişimin boyut atladığı dönemde ilk kez Türk telsizci, uzaydaki astronotla iletişime geçti. Şimdi ise hedefi, Türk astronot Alper... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T07:35+0300
2024-01-12T07:35+0300
2024-01-12T07:50+0300
yaşam
astronot
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uzay
uzay aracı
uzay üssü
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
iletişim
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Telsiz kullanarak astronotla konuşan ilk Türk Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, 2005 yılında gerçekleştirdiği konuşma ile gündeme geldi. 'Astronotun yeni yılını kutladım, o da benimkini tebrik etti'Özsaran, aldığı en güzel yeni yıl hediyesinin bu hayali sayesinde geldiğini de vurgulayarak astronotla telsiz kullanarak görüşen ilk Türk olmasını sağlayan hayalini şöyle anlattı:Sıradaki hedef Türk astronot ile konuşmakTelsize ilgi duyduğu ilk günden itibaren 12 farklı astronotla tanıştığına dikkat çeken Ali Rıza Özsaran, sıradaki hedeflerinin tarihe not düşülmesi gereken bir 'ilk' olabileceğinin altını çizerek şu isteğini de dile getirdi, "2023 yılında Cumhuriyet'in 100’üncü yılında Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencilerimizi de astronotla görüştürdüm. Halen uzay çalışmalarını takip ediyorum. Dünyanın 6 kıtası ile telsizle görüştüm, uzaklık rekorum 18 bin 400 kilometre. Şimdiki projemiz ise 17 Ocak'ta uzaya gidecek Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüşme gerçekleştirmek. Buradan ona ve yetkililere çağrı yapmak istiyoruz. 3 bin 500 üyesi olan Türkiye’nin en büyük telsiz cemiyetiyle de böyle bir organizasyon yapılarak tarih sayfasına not düşülmesi ve ilk uzay seferinin ölümsüzleşmesini bekliyoruz" diyen Özsaran, sözlerine şöyle devam etti:Sistem nasıl işliyor?'Depremde hayat kurtaracak tek iletişim aracı'Ali Rıza Özsaran’ın verdiği bilgilere göre 350 kişilik ekiple, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde de iletişimi sağlamak amacıyla bölgeye gidilmişti. Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'in haberine göre , Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen de deprem ve afet anında telsiz iletişiminin önemini 6 Şubat depremlerini örnek göstererek açıkladı:
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astronot, astronomi, uzay, uzay aracı, uzay üssü, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), iletişim
astronot, astronomi, uzay, uzay aracı, uzay üssü, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), iletişim
Evde yaptı, uzay gemisine bağlandı: Türk telsizci astronotla iletişime geçti
07:35 12.01.2024 (güncellendi: 07:50 12.01.2024)
Telsizler sayesinde iletişimin boyut atladığı dönemde ilk kez Türk telsizci, uzaydaki astronotla iletişime geçti. Şimdi ise hedefi, Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüşme gerçekleştirmek.
Telsiz kullanarak astronotla konuşan ilk Türk Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, 2005 yılında gerçekleştirdiği konuşma ile gündeme geldi.
'Astronotun yeni yılını kutladım, o da benimkini tebrik etti'
Özsaran, aldığı en güzel yeni yıl hediyesinin bu hayali sayesinde geldiğini de vurgulayarak astronotla telsiz kullanarak görüşen ilk Türk olmasını sağlayan hayalini şöyle anlattı:
"2003 yılında uzay kampında başlayan uzay merakı bana uluslararası uzay istasyonunu takip etmemi sağladı. 2005 yılında NASA astronotu bir açıklama yaptı ve uzaydan dünyadaki amatör telsizcilerle iletişime geçeceğini duyurdu. Bunu duyunca çok heyecanlandım ve sistemlerimi ayarladım, duyuru zamanında tam üzerimizden geçerken 30 Aralık 2005 günü astronot ile görüşme sağladım. Çok heyecanlandım. Astronotun yeni yılını kutladım, o da benim yeni yılımı kutladı. Ben de böylece en güzel yeni yıl mesajını uzaydan aldım."
Sıradaki hedef Türk astronot ile konuşmak
Telsize ilgi duyduğu ilk günden itibaren 12 farklı astronotla tanıştığına dikkat çeken Ali Rıza Özsaran, sıradaki hedeflerinin tarihe not düşülmesi gereken bir 'ilk' olabileceğinin altını çizerek şu isteğini de dile getirdi, "2023 yılında Cumhuriyet'in 100’üncü yılında Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencilerimizi de astronotla görüştürdüm. Halen uzay çalışmalarını takip ediyorum. Dünyanın 6 kıtası ile telsizle görüştüm, uzaklık rekorum 18 bin 400 kilometre. Şimdiki projemiz ise 17 Ocak'ta uzaya gidecek Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüşme gerçekleştirmek. Buradan ona ve yetkililere çağrı yapmak istiyoruz. 3 bin 500 üyesi olan Türkiye’nin en büyük telsiz cemiyetiyle de böyle bir organizasyon yapılarak tarih sayfasına not düşülmesi ve ilk uzay seferinin ölümsüzleşmesini bekliyoruz" diyen Özsaran, sözlerine şöyle devam etti:
Arada herhangi bir kablo bağı bulunmadan, noktadan noktaya radyo dalgalarıyla ses ve data sinyalleri taşınır. Alıcı telsiz radyo sinyallerini alarak sese dönüştürür. Her telsiz belirli bir frekans aralığında çalışır. Bağlantıya geçmek istediğiniz kişiyle aynı frekansta bulunmanız gerekir. Her ülkede frekans aralıklarını belirleyen kurumlar vardır. Türkiye'de bu kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dur. Telsiz cihazları, genel olarak bir istasyonun gönderme yapması sırasında diğerinin dinlemede bulunması esasına dayanarak çalışır. Simplex haberleşme olarak tanımlanan bu yöntemde, her iki istasyon aynı frekansı kullanır. Aynı anda iki istasyonun konuşması ise, iki farklı frekansın kullanılmasıyla olasıdır ve "duplex haberleşme" olarak anılır. 27 MHz bandında kullanılan "halk bandı" (citizen band) telsizlerde lisans gerekmezken, amatör telsiz kullanmak için her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ehliyet almak zorunludur.
'Depremde hayat kurtaracak tek iletişim aracı'
Ali Rıza Özsaran’ın verdiği bilgilere göre 350 kişilik ekiple, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde de iletişimi sağlamak amacıyla bölgeye gidilmişti. Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'in haberine göre , Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen de deprem ve afet anında telsiz iletişiminin önemini 6 Şubat depremlerini örnek göstererek açıkladı:
"Deprem ve diğer afetler sırasında arama-kurtarma çalışmaları, acil yardım ve müdahale çalışmalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi için iletişim çok önemli. Özellikle arama-kurtarma ekiplerinin birbirleriyle ve afet yönetimi merkezleriyle iletişimlerini sürdürmek için güvenilir telsiz iletişim sistemlerine ihtiyacı oluyor. Elektriğin kesildiği, internet bağlantısının olmadığı veya telefon şebekelerinin çalışamaz geldiği durumlarda telsizlerin önemi çok daha artıyor. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde de elektriğin kesildiği, internet bağlantısının olmadığı veya telefon şebekelerinin çalışamaz hale geldiği noktada tüm arama kurtarma ekipleriyle iletişim, telsizler yardımıyla yapılmaya çalışıldı. Bu nedenle deprem başta olmak üzere birçok afet sürecinde her zaman telsize ihtiyaç oluyor."