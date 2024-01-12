https://sputniknews.com.tr/20240112/evde-yapti-uzay-gemisine-baglandi-turk-telsizci-astronotla-iletisime-gecti-1079563165.html

Evde yaptı, uzay gemisine bağlandı: Türk telsizci astronotla iletişime geçti

Evde yaptı, uzay gemisine bağlandı: Türk telsizci astronotla iletişime geçti

Telsizler sayesinde iletişimin boyut atladığı dönemde ilk kez Türk telsizci, uzaydaki astronotla iletişime geçti. Şimdi ise hedefi, Türk astronot Alper... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T07:35+0300

2024-01-12T07:35+0300

2024-01-12T07:50+0300

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Telsiz kullanarak astronotla konuşan ilk Türk Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran, 2005 yılında gerçekleştirdiği konuşma ile gündeme geldi. 'Astronotun yeni yılını kutladım, o da benimkini tebrik etti'Özsaran, aldığı en güzel yeni yıl hediyesinin bu hayali sayesinde geldiğini de vurgulayarak astronotla telsiz kullanarak görüşen ilk Türk olmasını sağlayan hayalini şöyle anlattı:Sıradaki hedef Türk astronot ile konuşmakTelsize ilgi duyduğu ilk günden itibaren 12 farklı astronotla tanıştığına dikkat çeken Ali Rıza Özsaran, sıradaki hedeflerinin tarihe not düşülmesi gereken bir 'ilk' olabileceğinin altını çizerek şu isteğini de dile getirdi, "2023 yılında Cumhuriyet'in 100’üncü yılında Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencilerimizi de astronotla görüştürdüm. Halen uzay çalışmalarını takip ediyorum. Dünyanın 6 kıtası ile telsizle görüştüm, uzaklık rekorum 18 bin 400 kilometre. Şimdiki projemiz ise 17 Ocak'ta uzaya gidecek Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüşme gerçekleştirmek. Buradan ona ve yetkililere çağrı yapmak istiyoruz. 3 bin 500 üyesi olan Türkiye’nin en büyük telsiz cemiyetiyle de böyle bir organizasyon yapılarak tarih sayfasına not düşülmesi ve ilk uzay seferinin ölümsüzleşmesini bekliyoruz" diyen Özsaran, sözlerine şöyle devam etti:Sistem nasıl işliyor?'Depremde hayat kurtaracak tek iletişim aracı'Ali Rıza Özsaran’ın verdiği bilgilere göre 350 kişilik ekiple, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde de iletişimi sağlamak amacıyla bölgeye gidilmişti. Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'in haberine göre , Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen de deprem ve afet anında telsiz iletişiminin önemini 6 Şubat depremlerini örnek göstererek açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20240112/yarasalarda-yeni-virus-kesfedildi-dunyanin-gelecekteki-pandemilere-hazirlanmasi-gerek-1079563048.html

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astronot, astronomi, uzay, uzay aracı, uzay üssü, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), iletişim