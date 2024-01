Evde yaptı, uzay gemisine bağlandı: Türk telsizci astronotla iletişime geçti

Arada herhangi bir kablo bağı bulunmadan, noktadan noktaya radyo dalgalarıyla ses ve data sinyalleri taşınır. Alıcı telsiz radyo sinyallerini alarak sese dönüştürür. Her telsiz belirli bir frekans aralığında çalışır. Bağlantıya geçmek istediğiniz kişiyle aynı frekansta bulunmanız gerekir. Her ülkede frekans aralıklarını belirleyen kurumlar vardır. Türkiye'de bu kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dur. Telsiz cihazları, genel olarak bir istasyonun gönderme yapması sırasında diğerinin dinlemede bulunması esasına dayanarak çalışır. Simplex haberleşme olarak tanımlanan bu yöntemde, her iki istasyon aynı frekansı kullanır. Aynı anda iki istasyonun konuşması ise, iki farklı frekansın kullanılmasıyla olasıdır ve "duplex haberleşme" olarak anılır. 27 MHz bandında kullanılan "halk bandı" (citizen band) telsizlerde lisans gerekmezken, amatör telsiz kullanmak için her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ehliyet almak zorunludur.