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SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: 45 ilde düzenlenen 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Yarasalarda yeni virüs keşfedildi: 'Dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması gerek'
Yarasalarda yeni virüs keşfedildi: 'Dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması gerek'
'Vuhan’daki laboratuvarda Kovis-19 salgınını başlattığı' iddiası ile ses getiren tartışmalı deneyleri finansa eden İngiliz zoolog Dr. Peter Daszak, şimdi... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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New York merkezli araştırma kuruluşu 'EcoHealth Alliance'ın başkanı Dr. Daszak, Dünya Sağlık Örgütü’nün konferansında şunları söyledi:
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pandemi, yarasa, hasta, ağır hasta, hastalık, bulaşıcı hastalık, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
pandemi, yarasa, hasta, ağır hasta, hastalık, bulaşıcı hastalık, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Yarasalarda yeni virüs keşfedildi: 'Dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması gerek'

07:20 12.01.2024
© AP Photo / Mario QuadrosKıllı bacaklı vampir yarasa
Kıllı bacaklı vampir yarasa - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Mario Quadros
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'Vuhan’daki laboratuvarda Kovis-19 salgınını başlattığı' iddiası ile ses getiren tartışmalı deneyleri finansa eden İngiliz zoolog Dr. Peter Daszak, şimdi Taylan’daki yarasalarda yeni bir virüs keşfettiklerini açıkladı.
New York merkezli araştırma kuruluşu 'EcoHealth Alliance'ın başkanı Dr. Daszak, Dünya Sağlık Örgütü’nün konferansında şunları söyledi:
“Yarasalarda yeni keşfettiğimiz bu virüs, insanlara bulaşma konusunda koronavirüs kadar güçlü bir potansiyele sahip. Biz, dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması için araştırma yapıyoruz.”
grip - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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