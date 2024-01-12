https://sputniknews.com.tr/20240112/yarasalarda-yeni-virus-kesfedildi-dunyanin-gelecekteki-pandemilere-hazirlanmasi-gerek-1079563048.html
Yarasalarda yeni virüs keşfedildi: 'Dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması gerek'
Yarasalarda yeni virüs keşfedildi: 'Dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması gerek'
'Vuhan’daki laboratuvarda Kovis-19 salgınını başlattığı' iddiası ile ses getiren tartışmalı deneyleri finansa eden İngiliz zoolog Dr. Peter Daszak, şimdi... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T07:20+0300
2024-01-12T07:20+0300
2024-01-12T07:20+0300
yaşam
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hastalık
bulaşıcı hastalık
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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New York merkezli araştırma kuruluşu 'EcoHealth Alliance'ın başkanı Dr. Daszak, Dünya Sağlık Örgütü’nün konferansında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240111/uzmanlardan-grip-uyarisi-bilincsiz-kullanim-daha-cok-hasta-ediyor-1079522620.html
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Yarasalarda yeni virüs keşfedildi: 'Dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması gerek'
'Vuhan’daki laboratuvarda Kovis-19 salgınını başlattığı' iddiası ile ses getiren tartışmalı deneyleri finansa eden İngiliz zoolog Dr. Peter Daszak, şimdi Taylan’daki yarasalarda yeni bir virüs keşfettiklerini açıkladı.
New York merkezli araştırma kuruluşu 'EcoHealth Alliance'ın başkanı Dr. Daszak, Dünya Sağlık Örgütü’nün konferansında şunları söyledi:
“Yarasalarda yeni keşfettiğimiz bu virüs, insanlara bulaşma konusunda koronavirüs kadar güçlü bir potansiyele sahip. Biz, dünyanın gelecekteki pandemilere hazırlanması için araştırma yapıyoruz.”