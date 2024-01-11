https://sputniknews.com.tr/20240111/uzmanlardan-grip-uyarisi-bilincsiz-kullanim-daha-cok-hasta-ediyor-1079522620.html

Uzmanlardan grip uyarısı: 'Bilinçsiz kullanım daha çok hasta ediyor'

Uzmanlardan grip uyarısı: 'Bilinçsiz kullanım daha çok hasta ediyor'

Havaların soğumaya başlamasıyla artışa geçen grip, nezle ve soğuk algınlığı şikayetleri adeta bir salgın haline gelmiş durumda. Uzmanlar ise grip... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T07:33+0300

2024-01-11T07:33+0300

2024-01-11T07:33+0300

yaşam

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Fazla ve gereksiz ilaç kullanımının istenmeyen etkileri olabildiğini ifade eden eczacı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, “Alerjik reaksiyonlar gerçekleşebilmekte, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri ortaya çıkabilmekte, farklı ilaç etkileşimleri, yan etkileri olabilmektedir. Bilinçsiz ilaç kullanımı hastalıkların kontrolünü güçleştirebilmektedir" dedi.Grip enfeksiyonlarında da verilen ilaçları kontrolsüz kullanmamak, kullanılacak vitaminlerin de doktor tavsiyesi olmadan alınmaması önemli. Halk arasında en sık yapılan yanlışlardan biri de gribe karşı antibiyotik kullanmak. Grip, bir virüs hastalığı olduğundan bu hastalıkta antibiyotikler etkisizdir.Tüysüz, gribin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılabildiğine dikkat çekerek, “Bazı benzer belirtiler gösterir ancak grip sadece üst değil alt solunum yollarına da inmektedir. Grip nezleye kıyasla çok ağır seyreden, ayakta atlatılması zor, zatürre, bakteriyel hastalıklar gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilen ve hatta altta yatan kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda hastaneye yatış ve ölüme sebebiyet verebilen bir hastalıktır. Grip kaynaklı ölümlerin çoğu, altta yatan KOAH, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların tetiklenmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu sebeple, ölüm nedeninin grip hastalığı olduğu tam olarak anlaşılamayabilir. Hapşırık, burun akıntısı, üst solunum yollarında enfeksiyon bulguları, halsizlik, bitkinlik, şiddetli kas ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı gibi belirtileri olan grip, soğuk algınlığı değildir; şakaya gelmez, dikkatle takip edilmesi gereken bir solunum yolu enfeksiyonudur" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240110/uzmanlardan-oksuruk-kesici-tarif-1079489879.html

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